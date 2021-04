Un contrato de cuatro meses por un total de $896,300 fue otorgado por el director de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits), Enrique Volckers Nin, a una empresa que supuestamente es administrada por su exsocio y que se creó a solo tres días de que el gobernador Pedro Pierluisi lo nominara al cargo.

La denuncia la hizo este miércoles el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Brugos, junto a la senadora Marially González, y el representante Domingo Torres, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Pava.

De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el contrato en controversia fue otorgado a CODE DOG Technology Group, LLC el 10 de marzo pasado y tiene una vigencia hasta el 30 de junio.

El registro del Departamento de Estado establece, por su parte, que la persona autorizada en la empresa es Juan Manuel Aguiar González y que la fecha de inscripción de la corporación fue el 13 de diciembre de 2020 a las 12:13 de la madrugada.

Según el registro periodístico, Pierluisi nombró a Volckers Nin en una conferencia de prensa realizada el 10 de diciembre de 2020.

Cruz Burgos mostró copia de una página cibernética, que alegó ya ha cambiado, de la empresa Tres Piso cuando era dirigida por Volckers Nin antes de ser nombrado como director de Prits. En la misma se establece que Aguiar González era el Software Engineer de la empresa.

Organigrama de la empresa Tres Pisos.

Al establecer que el contrato de Prits con CODE DOG es el más cuantioso que tiene registrado la agencia, estipuló que “es una casualidad bien grande que le toque al socio de él”.

En los datos que surgen de la Oficina del Contralor, no se establece cuál es la función que realizaría la empresa de Aguiar González.

El secretario de la Pava alegó que estaría a cargo de diseñar el Sistema IDEAL. El mismo llevaría a que todas las agencias gubernamentales estén interconectadas de manera digital para el beneficio de las personas que solicitan permisos o ayudas del gobierno.

Los legisladores también expusieron que Volckers Nin contrató a otra empleada de Tercer Piso. Se trata de Michelle Cabiya. Esta cobraría unos $48,000 hasta finales de junio próximo, según se alegó.

Burgos no dio información referente a la empresa que supuestamente creó Cabiya.

Asimismo, como parte de sus denuncias, Cruz Brugos incluyó que la empresa Tres Piso fue quien realizó la campaña de medios digitales de Pierluisi a la gobernación el pasado año.

Ante este cuadro, los legisladores solicitaron al gobernador Pierluisi que retire el nombramiento de Volckers Nin. Además, adelantaron que referirán el contrato al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, así como presentaron una resolución investigativa en la Legislatura para indagar en el asunto.

También se trajo a colación que el Senado, dominado por el PPD, tendría ante su consideración el nombramiento de Volckers Nin y que la controversia podría ser tomada en cuenta a la hora de confirmarle al cargo.

“No es casualidad que los contratos más grandes otorgados se le haya dado a empleados de ellos (de Tercer Piso). Específicamente, a compañías que crearon dos días después de su nominación. O sea, que no estamos hablando de compañías que se dedicaban toda la vida a hacer trabajos digitales que pudieran montar la plataforma, como debe haber muchísimas en Puerto Rico. Es que el contrato más grande de Prits él se lo otorga a una compañía del que era socio de él en su compañía con fines de lucro previo”, afirmó Burgos Cruz.

Se le indicó al representante que esta denuncia no guarda diferencia con lo que sucedió en el PPD con el convicto empresario Anaudi Hernández. Respondió que “una cosa mala hecha por un popular no es diferente a una cosa hecha por un penepé. Yo no tapo el cielo con la mano. Lo que está mal está mal”.

“Esto está tan mal hecho como si lo hiciera cualquier hijo de vecino”, añadió.

Por su parte, la senadora González manifestó que “este gobierno no aprende del verano de 2019. Los electores de este país enviaron un mensaje contundente de no a la politiquería, no a la corrupción y no más contrato a los amigos para llenar su bolsillo”.

“El dinero en mano de los amigos y lo que llega a la gente es lo mínimo. No podemos seguir permitiendo esto. El país merece respeto”, concluyó.