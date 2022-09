Momentos después de haber ejercido su derecho al voto, el candidato a senador, Segismundo Gutiérrez, adelantó este domingo que surgirán demandas o denuncias por supuestas irregularidades una vez finalice la elección que se lleva a cabo hoy para sustituir al exsenador, Henry Neumann.

Recordó que desde ayer, cuando se llevó a cabo el voto adelantado a domicilio, hubo denuncias de personas que no solicitaron esa modalidad.

“Lo de ayer sucedió durante el proceso de la elección y verdaderamente venir rápido a buscar un abogado para hacer querellas no. Pero créeme van a venir querellas. De todos modos, estamos concentrados en el día de hoy. El día de hoy que la gente salga a votar. Tienen hasta las 3:00 de la tarde”, dijo al salir de la Academia Perpetuo Socorrro, en Miramar donde votó acompañado por su esposa Lara Lugo.

Cuando se le preguntó si sabe de gente que quiere presentar denuncias o quejas por supuestas irregularidades, Gutiérrez dijo: “Hay gente que quiere porque nos ha escrito y tenemos los sonidos donde dicen ‘necesito un abogado para hacer la querella’”.

Dejó claro que apoyará a toda persona que presente denuncias.

“Todo político tiene que apoyar el sistema y si queremos que el sistema corra y decir hay que creer en el sistema, tenemos que complacer también a las personas que quieren querellarse”, apuntó.

Reiteró que la maquinaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha favorecido a su contendor, el representante Juan Oscar Morales. Pero pese a su denuncia, se mostró confiado en que será favorecido porque el pueblo penepé rechazará la parcialidad.

“El pueblo es el que vota. El pueblo es el que tiene que decidir de la llamada maquinaria, que para mí no es otra cosa que ayuda a un candidato. Quien sale a votar es el pueblo. Yo confío, a ojo cerrado, de que a las 3:30 o 4:00 de la tarde va a haber una sorpresa”, sostuvo.

Sobre las irregularidades en el proceso, Gutiérrez dijo que estaba al tanto, pero se concentraría en la elección.

“En estos momentos, yo me voy a concentrar en lo que queda del día en motivar a la gente a que salga a votar. Entrar en controversias de eso… se habla, pero en todas las elecciones”, indicó.

“Me han llamado desde ayer para hoy un montón de veces. Pero, la suerte ya está echada. Me dijeron que como hice un video tuyo no me puedo acercar a la unidad”, agregó.

Reconoció que la elección durante el día de hoy está “un poquito lento. Me han llamado, me han escrito”.

Aún así dijo que confía en el proceso de la elección especial que debe terminar hoy a las 3:00 p.m.

“El proceso hay que confiar en él. En ningún momento hemos tenido reparos de cuál es el proceso. Como lo conocemos, podemos levantar bandera cuando las cosas no se hacen correctamente. El proceso hay que confiar en él. Es el que tenemos. Las personas tienen que dejarse llevar por lo que dice la ley”, dijo.