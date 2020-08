La portavoz de prensa del Departamento de Salud, Michelle De la Cruz, rechazó que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, haya arrojado positivo a pruebas de COVID-19, como se ha difundido públicamente, al tiempo que agregó que el funcionario no se ha hecho las pruebas pertinentes todavía.

“Eso es falso”, dijo De la Cruz a Primera Hora referente a información que trascendió sobre la salud del funcionario, quien informó hoy que estará en cuarentena luego de conocer que tuvo contacto con una persona que arrojó positivo a coronavirus.

“En el día hoy, Noticentro difundió información que apuntaba a que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, arrojó positivo a la prueba de COVID-19. Afortunadamente, dicha información es incorrecta y falta a la verdad. Tal como informamos en el día de hoy, el secretario de Salud fue identificado como un contacto directo de una persona que arrojó un resultado positivo a COVID-19″, se desprende una comunicación enviada posteriormente.

“A raíz de dicha situación, el secretario se mantiene en cuarentena y se realizará la prueba diagnóstica de COVID-19, según establecido en los protocolos del Departamento de Salud. Cabe recalcar que ha seguido todas las recomendaciones establecidas por el personal de investigación de casos y rastreo de contactos y se realizará la prueba, según indican las recomendaciones. En el momento en que tengamos un resultado, se notificará públicamente, de manera responsable, dado que es un funcionario público y trabajador de la primera línea de defensa”, añade.

“Exhortamos a todos los medios de comunicación a seguir las fuentes oficiales del Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico, con el fin de difundir la información correcta sobre lo relacionado al COVID-19 y todos los aspectos que tienen que ver con la salud del pueblo de Puerto Rico. Para nosotros, es un asunto sumamente serio que tiene repercusiones en toda la población, por lo que debemos ser cautelosos en los datos que se divulgan y ser responsables para evitar causar daños mayores”, concluyó.

Más temprano, en entrevista con Primera Hora, González indicó que se hará la prueba que detecta la enfermedad entre jueves o viernes y que permanecerá laborando de forma remota por 14 días como dicta el protocolo de salud y prevención.

“Estoy bien. Me siento bien. Es que en la oficina hubo un positivo y me identificaron como un contacto de esa persona… se trata de alguien con quien estuve en los pasados días por más de 15 minutos, a menos de seis pies y en un lugar cerrado”, indicó desde su hogar por entrevista telefónica.

Destacó la prueba molecular se la hará a finales de semana por recomendación de los epidemiólogos pues hay que esperar un mínimo de cinco días desde la última exposición que tuvo con la persona contagiada. “Apenas me informaron ayer”, expresó.

“Mientras tanto permaneceré trabajando desde casa… gracias a Dios vivo solo”, dijo al explicar que con el análisis de esta semana suman cinco las pruebas moleculares que se ha realizado desde marzo cuando inició la pandemia del coronavirus.

“Aunque salga negativo a la prueba del jueves debo permanecer en cuarentena porque esas son las reglas… tenemos que seguir las reglas. Con qué moral voy a pedir disciplina si yo no cumplo”, dijo a este diario.

Esta tarde el funcionario reveló mediante declaraciones escritas que fue notificado de ser un contacto directo de una persona contagiada con COVID-19.

“Fui notificado de que soy un contacto directo de una persona que arrojó un resultado positivo a COVID-19. Dicha persona me identificó como un contacto, por lo que el Departamento de Salud y su división de rastreo de contactos, me informó sobre la situación. Dicha situación me obliga a permanecer en cuarentena, por los próximos días”, explicó.

“Debido a que la exposición fue en días recientes, y dado a que soy considerado un trabajador de la primera línea de respuesta, próximamente me realizaré la prueba de COVID-19, según dictan los protocolos. No obstante, debo aclarar que me mantendré atendiendo todos los asuntos del Departamento de Salud de manera remota”, agregó.

En su comunicado, González reiteró la importancia del uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos para detener los contagios.

“Igualmente, toda persona que estuvo expuesta al virus, debe ser responsable y tomar las medidas establecidas para no propagar el virus. El llamado es a seguir las reglas y no poner la vida de otros en riesgo”, sostuvo.

Si estuvo cerca de una persona a la que le diagnosticaron COVID-19 es importante que sepa las siguientes recomendaciones que provee los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC):

Permanezca alejado de los demás, especialmente de las personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, como adultos mayores y personas con otras afecciones, si le es posible.

Si ha estado en contacto con una persona con COVID-19, quédese en su casa alejado de las demás personas por 14 días (autocuarentena) a partir del último contacto con esa persona y monitoree su salud.

Si tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19, quédese en su casa alejado de las demás personas (salvo para buscar atención médica o realizarse la prueba de detección, si se lo recomiendan).

Si necesita apoyo o asistencia durante su periodo de autocuarentena, quizá su departamento de salud u organizaciones comunitarias puedan brindarle asistencia.

En términos del COVID-19, contacto cercano es toda persona que ha estado a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada por al menos 15 minutos. Una persona infectada puede propagar el COVID-19 desde 48 horas (o 2 días) antes de presentar algún síntoma u obtener un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19. Además, es recomendable que esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19. Recuerde que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días luego de la exposición al COVID-19.