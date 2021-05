Por más esfuerzos que lleve a cabo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no cuenta en estos momentos ni con el personal ni con la tecnología necesarios para poder atender de manera efectiva y rápida la totalidad del elevado volumen de reclamaciones de beneficios por desempleo y asistencias adicionales relacionadas a desempleo ocasionado por la pandemia del COVID-19 que tiene ante sí y continúa recibiendo, y así lo dejó saber el secretario Carlos J. Rivera Santiago en una extensa presentación ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

Aunque el volumen de reclamaciones de desempleo y programas suplementarios, así como de beneficios del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, o PUA, como se le conoce por sus siglas en inglés, ha ido disminuyendo en las últimas semanas, todavía quedaban al 21 de mayo 75,880 reclamantes con puntos controvertibles pendientes a resolver.

El secretario recordó que “antes de la pandemia, en un año regular, el Negociado de Seguridad de Empleo atendía unas 56,000 reclamaciones al año”, pero con la pandemia las reclamaciones se dispararon súbitamente a más de 500,000 en menos de un año, y luego llegaron a superar las 748,000 solicitudes.

Por si fuera poco, ese dramático aumento en las reclamaciones ocurrió en momentos en que el DTRH había perdido alrededor del 50% de su fuerza laboral, y ha enfrentado complicaciones para reclutar nuevo personal, en parte por los bajos salarios que ofrece la agencia.

“Lamentablemente nuestra fuerza laboral, muchos se están retirando y está disminuyendo, y hay áreas muy críticas o importantes. Hace falta personal, definitivamente”, afirmó el secretario. “Y las escalas tienen que mejorar, tienen que aumentar. No podemos conseguir empleomanía ni tener la mejor empleomanía con las escalas más bajas y los peores salarios”.

Además, el DTRH opera todavía con una primitiva plataforma cibernética basada en lenguaje COBOL, y su Sistema Automatizado de Beneficios (SABEN) data del año 1985. Afortunadamente, esperan remplazar pronto ese sistema con uno moderno, pero ese cambio tomaría la menos hasta el año próximo.

Por otro lado, las demoras se agravan por el hecho que algunos reclamantes no llenan correctamente las solicitudes, no responden a las llamadas del DTRH, no proveen información y documentos necesarios, entre otros asuntos.

“Los números hablan por sí mismos. Ustedes mismos, como Departamento, están sufriendo lo que sufre el pueblo. Para empezar el Departamento no tiene suficientes empleados ni empleadas, alguna gente no ha podido regresar por las mismas razones que mucha gente no ha podido regresar a sus trabajos con otros patronos; ustedes lo están sufriendo también, exactamente por las mismas razones, y por las mismas razones que ustedes les están pidiendo a los patronos que denuncien a sus empleados”, sostuvo la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión.

La senadora cuestionó además que “hemos creado una ficción del mundo del acceso a los servicios a través de los medios electrónicos” y se pretenda que los ciudadanos procesen sus solicitudes de manera electrónica, cuando muchos no tienen acceso a la tecnología y la internet.

“En el caso del Departamento del Trabajo, y lo tengo que decir, previo a mi llegada, por años, nadie se ocupó en el sentido de llevar el Departamento al nivel que debía estar, de invertir en él, de invertir en tecnología, en equipos, invertir en el recurso más importante que es su personal. Porque sin empleados, sin que estén bien remunerados, sin buenas condiciones, es imposible que el Departamento pudiese atender esta emergencia”, comentó el secretario.

“Nos tocó esta situación, única en la historia, una emergencia jamás planificada, y el Departamento yo diría que estaba en el peor momento histórico al momento de recibir esta emergencia”, agregó Rivera Santiago.