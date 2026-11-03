Desde hoy, martes, todo pasajero proveniente de un destino internacional llegando algún aeropuerto en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tendrá que presentar una declaración expresando que no ha visitado la República del Congo en los pasados 21 días.

El recordatorio lo dio el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón Díaz.

La medida ocurre en medio de muertes y contagios en cifras históricas asociadas al virus del ébola.“El Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) expidió una directriz a los viajeros provenientes de destinos internacionales que llegan a aeropuertos, tanto internacionales como regionales, en los Estados Unidos y Puerto Rico, para que declare sí han estado en la República del Congo en los pasados 21 días, antes de su llegada a la nación”, expresó el titular en declaraciones escritas.

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“Esta es una medida preventiva que emite la CDC y todo viajero tiene que cumplir, inclusive aquellos que regresan a Puerto Rico de destinos internacionales. Esa declaración se puede hacer, de manera virtual o física”, añadió.

De acuerdo a datos del pasado 27 de octubre del CDC, se habían registrado 10,200 casos, incluyendo unas 5,000 muertes, asociadas con el virus del ébola en la República del Congo.

Ningún caso ha sido registrado en los Estados Unidos y los expertos indican que las probabilidades son mínimas.

Esta semana, el Departamento de Estado federal expidió un aviso de no viajar a la República del Congo.

¿Qué más debe saber?

El requisito de la declaración aplica sin importar la nacionalidad del pasajero ni el país desde el que salga el vuelo. Por lo tanto, incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y visitantes extranjeros que viajen hacia Estados Unidos o tengan previsto hacer una conexión en el país.

Cabe recalcar que el documento de los CDC establece expresamente que el requisito aplica únicamente a quienes viajen en avión desde un país extranjero hacia Estados Unidos.

Por lo tanto, no aplica a vuelos entre estados ni a vuelos que salgan de Puerto Rico u otro territorio estadounidense hacia otro destino dentro de Estados Unidos.

¿Qué tendrás que declarar antes de viajar?

Cada pasajero deberá completar y firmar un documento en el que certifique que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo hacia Estados Unidos.

La disposición también toma en cuenta las escalas en aeropuertos de ese país africano. Es decir, se considera que una persona estuvo allí, aunque solamente haya permanecido en el aeropuerto y no haya salido de las instalaciones ni pasado por los controles migratorios.

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Según los CDC, la medida busca disminuir el riesgo de que el virus del ébola llegue a Estados Unidos mediante los viajes internacionales. El periodo de 21 días responde al tiempo máximo de incubación que contempla la disposición sanitaria.

¿Cómo se completa el formulario?

Los pasajeros deberán comunicarse con sus aerolíneas para conocer el procedimiento de presentación de la declaración. Las compañías podrán habilitar el trámite durante el registro por internet, a través de sus aplicaciones o directamente en el aeropuerto.

Antes de viajar, se recomienda:

Consultar con la aerolínea: confirmar dónde estará disponible el documento y cuándo debe entregarse.

confirmar dónde estará disponible el documento y cuándo debe entregarse. Completar y firmar la declaración: proporcionar información verídica sobre los desplazamientos realizados durante los 21 días previos al vuelo.

proporcionar información verídica sobre los desplazamientos realizados durante los 21 días previos al vuelo. Presentar el formulario antes de abordar: entregarlo en formato físico o digital, según las instrucciones de la compañía.

Cada pasajero deberá tener su propia declaración. En el caso de menores de 18 años, un padre, tutor o persona autorizada podrá completar y firmar el documento en su representación. También se permitirá que alguien autorizado realice el trámite por pasajeros que no puedan hacerlo por sí mismos.

¿Dónde conseguir el formulario oficial?

Los CDC publicaron la orden que establece el nuevo requisito y los documentos necesarios para cumplirlo. Los viajeros pueden consultar la información y descargar la declaración en los recursos oficiales de la agencia.