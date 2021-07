A partir de mañana jueves los ciudadanos y ciudadanas podrán realizar los traspasos sencillos de vehículos y cambios de dirección en las licencias de conducir, a través de la plataforma de CESCO Digital.

El principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Enrique Völckers Nin y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen M. Vélez Vega hicieron el anuncio hoy en una mesa redonda con periodistas.

Desde noviembre de 2020 también se pueden renovar las licencias de conducir a través de la aplicación digital. Además, se pueden pagar de manera digital las multas de tránsito.

En lo que va de este año se han pagado a traves de este sistema unas 624 mil multas, que representan un recaudo de $59.8 millones, indicó la Secretaria del DTOP.

CESCO había dado a diciembre 31 de 2021 unas 179 mil citas para traspasos de licencias de vehículos y estas personas podrían acceder al servicio a través del nuevo ofrecimiento on line. En los primeros seis meses de este año se han completado unos 142 mil traspasos sencillos de vehículos de motor.

“Estamos evaluando la manera de que el ciudadano no tenga que ir al CESCO, dijo Völckers. “Son 119 mil horas lo que le vamos a ahorrar al ciudadano en lo que queda del año en solo traspasos”, sostuvo el programador de computadoras y empresario de tecnología.

Para poder realizar el traspaso mediante el CESCO Digital los vehículos deben ser privados; no pueden tener gravámenes ni multas de peajes y el auto debe estar saldo. El vendedor debe tener el Certificado del Título en original, no copia; el vehículo no debe haber sido registrado antes del 11 de julio de 1987 y las partes deben tener una edad mínima de 21 años.

“Vemos el ahorro del tiempo es el comprador el que va a CESCO a recoger, lo que antes tomaba un día puede tomar minutos. Le estamos ahorrando cientos de miles de horas a las personas en el proceso, dijo Völckers.

En torno al servicio del cambio de dirección de la licencia de conductor, los funcionarios dijeron que las personas tendrán la opción de recibirla por correo o en una de las oficinas de CESCO. Estas opciones estarán disponibles de igual forma para las personas que realicen la renovación online.

Ese envio por correo va a tener un costo de $4.25, pero los funcionarios indicaron que hasta diciembre 31 de este año va a ser libre de costos.

Para este servicio de cambio de dirección en la licencia de conducir, el usuario necesitará una factura vigente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); en esta primera fase, sólo podrán cambiar la dirección personas cuyas facturas estén a su nombre y el usuario no podrá hacer más de un cambio de dirección por mes.

Völckers dijo que eventualmente se conectarán con LUMA Energy para hacer una doble validación de la dirección.

“Uno de los objetivos de ampliar los servicios que se les ofrecen a los conductores a través de la plataforma de CESCO Digital es reducir dramáticamente el tiempo que normalmente tomaba realizar los trámites en las oficinas mediante un proceso fácil y rápido. Próximamente estaremos integrando todos los servicios a la plataforma digital”, sostuvo.

“Continuamos brindando nuevas herramientas para nuestros usuarios. Con estas innovaciones vamos dando grandes pasos para el beneficio de todos los interesados en realizar funciones en nuestros CESCO. Este es otro logro más donde los conductores tienen al alcance de su mano toda una gama de servicios disponibles que pueden realizar sin tener que asistir a un CESCO,”, indicó por su parte, la Secretaria del DTOP.

“Nuestro compromiso desde el primer día es poder brindar más y mejores servicios desde la comodidad de su celular o el hogar. Continuaremos trabajando para añadir más servicios a nuestras plataformas digitales”, agregó Vélez Vega.

Völckers agregó que al día de hoy, la aplicación digital le ha ahorrado a los ciudadanos unas 176,592 horas.