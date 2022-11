Ceiba. La posibilidad que desde Puerto Rico salgan viajes hacia el espacio está latente, ya que la Autoridad de Puertos inició hace seis meses los trámites para obtener los permisos de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) para que el aeropuerto regional José Aponte de la Torres pueda operar como un “puerto espacial”.

Así lo reveló este martes el director de Puertos, Joel Pizá Batiz, durante la presentación de un acuerdo de operación en dicho aeropuerto, localizado en la antigua base naval Roosevelt Roads.

La propuesta es para que la instalación sea base de lanzamientos horizontales hacia el espacio. En la actualidad, bajo esta tecnología se transportan satélites.

Pizá Batiz dijo a Primera Hora que ya se realizan pruebas a ver si también de esta manera se pueden transportar humanos al espacio.

“La industria espacial, la manufactura de satélites, la robótica, la inteligencia artificial, los semiconductores, son los pilares de la economía del Siglo 21 y Puerto Rico no puede quedarse rezagado”, expresó el funcionario a dar a conocer la propuesta.

La mayoría de los lanzamientos al espacio son verticales. Por ejemplo, así es que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) envía astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Desde Ceiba no podrían salir este tipo de viaje, según el director de Puertos.

“Es para lanzamientos horizontales. No se me asusten. No hay cohetes. No hay nada de verticalidad”, comentó.

Explicó que en el 2018 se realizó un estudio que reveló el potencial del aeropuerto, pero para “lanzamientos horizontales”.

“Es como un avión despega y el lanzamiento se hace ya a 40,000 pies de altura, aproximadamente. Verticales no, porque la densidad poblacional en el área y la reglamentación que impide que se detenga el tráfico y carreteras no es recomendable”, detalló.

Pizá Batiz proyecta que el proceso para obtener el permiso se demore otros dos años y medio adicionales. Es que comentó que el FAA demora aproximadamente tres años en procesarlas.

“Es la primera vez y es la primera administración que invierte cantidad sustancial de dinero para buscar, para hacer materializar esa licencia que tanto, mucho tiempo se habló”, puntualizó, sin decir la cifra de lo que costará obtener los permisos.

El funcionario destacó la importancia de hacer estos trámites, ya que se proyecta que para el 2040 esta industria aeroespacial deje a la economía $1,000,000 de billones.

“Si en Puerto Rico logramos capturar 1% de eso, imagínate los empleos que podemos esperar”, dijo esperanzado.