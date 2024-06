A pocos minutos de cerrar los colegios de votación y sin ofrecer números preliminares, el equipo de la campaña de la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, cantó victoria en la contienda primarista frente al gobernador Pedro Pierluisi.

“Nosotros, obviamente, no viajamos en un avión a ciegas, así que no necesitamos esperar los resultados de la Comisión para saber lo que ya sucedió. Les puedo decir con mucha serenidad que Jenniffer González va a ser electa esta noche candidata a la gobernación por el PNP”, dijo Ángel Cintrón, director político de la campaña de González.

Mientras los funcionarios se dirigían al país a través de los medios de comunicación, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzaba a emitir los primeros resultados que –desde sus comienzos y al momento de la publicación de esta noticia- mantenían al frente a la comisionada residente en Washington.

Según el portal de la CEE, poco después de las 6:15 p.m. y con el 10.5% de los votos reportados, González acumulaba 18,597, para un 56.53% de los votos, mientras Pierluisi sumaba 14,298 votos, para un 43.47%.

“El margen de victoria se va a ampliar una vez vayan entrando más votos”, dijo, por su parte, el director de campaña de la comisionada, Francisco Domenech, quien ha cuestionado que no se hayan emitido inicialmente los votos adelantados donde el equipo del gobernador ha reclamado una amplia ventaja sobre González.

“Los electores quieren que Jenniffer González vuelva a ser historia al convertirse en la primera candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y a convertirse el 5 de noviembre en la segunda mujer electa gobernadora de Puerto Rico”, expuso Domenech.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios cuestionaron, además, que “pudiera haber otras sorpresas más”. Los instrumentos validan lo que venimos diciendo desde verano pasado. Mucha gente quiso sembrar dudas, cizaña, con buena y con mala intención, pero los instrumentos son instrumentos”, expuso Cintrón.

“Hoy el pueblo validó los números en las urnas, ya no son estadísticas, ya no son proyecciones, ya no son encuestas ni estudios. Ahora son votos en las urnas y ese triunfo es nuestro y lo vamos a defender”, puntualizó Cintrón.

En el comité de González, en Hato Rey, el ambiente era de fiesta entre sus seguidores. Al exterior, se ha ubicado una tarima desde donde se espera que la comisionada se dirija al público más tarde.

Aunque enfatizaron en el llamado de que defenderán cada voto, el director de campaña de la comisionada se mostró esperanzado en que no tengan que llegar a los tribunales para defender la intención del electorado. “Esperamos que no se tenga que llegar a eso por el bien de la unidad del partido”, expuso Domenech que le hizo un llamado a los funcionarios a mantenerse en la mesa hasta que se contabilice el último voto.

Tanto Domenech como Cintrón se mostraron confiados en que luego de este proceso primarista los nuevoprogresistas serán capaces de unirse en ruta a las elecciones general del 5 de noviembre.

“Esta noche hay un solo Partido Nuevo Progresista y quiero que mis hermanos que me ven y me oyen, que estuvimos unos meses un poco distanciados…sepan que nuestro abrazo sincero lo tienen. Desde hoy volvemos a estar juntos y a caminar juntos por una sola causa...Jenniffer se convirtió hoy en una causa para Puerto Rico”, expuso Cintrón.