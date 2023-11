Son las 10:00 de la mañana del viernes, 27 de octubre. Es el fin de semana de Halloween. Aprieta la sesión legislativa que concluye a mediados de noviembre. Se acerca el corre corre en Cámara y Senado, el cabildeo por la aprobación de proyectos de ley y resoluciones, pero los pasillos del Capitolio están desolados.

A esa hora había oficinas legislativas cerradas, algunas tenían colgados avisos de que el legislador o legisladora se encontraba “en su distrito”. Cartas y periódicos amontonados a la puerta confirmaban que no había nadie.

En tiempos en que resurge la discusión en torno a si los senadores y representantes deben continuar bajo la Ley del Legislador a Tiempo Completo o regresar al modelo anterior del legislador a tiempo parcial, Primera Hora tocó las puertas de legisladores de mayoría y minoría en el edificio principal del Capitolio y en el anexo de la Cámara Representantes, un cuerpo legislativo que tiene 51 miembros. En el Senado, son 27.

“El legislador no está, ya él vino y se fue, está en el distrito en unas actividades”, nos dijo una empleada en la oficina del representante novoprogresista por el distrito de Bayamón, Luis “Junior” Pérez Ortiz. Eran las 11:04 a.m.

Enseguida (11:11 a.m.) continuamos marcha hasta la oficina contigua del representante independiente Luis Raúl Torres Cruz. Tampoco se encuentra.

Cuatro minutos después cruzamos al frente, en el mismo primer piso del anexo hasta la oficina del representante popular Jesús Hernández Arroyo (Distrito 28 Barranquitas, Orocovis, Villalba). “Ahora mismo no se encuentra, salió. Date una vuelta como a las 12:00 (mediodía)”, nos dijo una empleada.

Continuamos nuestro recorrido puerta a puerta y el silencio se apoderaba del anexo cameral. El ruido de una fuente de agua y el motor de las máquinas de refrescos parecían ser los pocos testigos, amén de alguno que otro solitario empleado o empleada que nos encontramos en las oficinas legislativas.

“Ellos no están hoy”, nos alertó una empleada de mantenimiento cuando tocábamos el timbre de la oficina de la representante Estrella Martínez Soto, (PPD-Distrito 27-Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Salinas, Santa Isabel). Al lado, tampoco estaba el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el distrito 15 (Hatillo, Camuy y Quebradillas, Joel Franqui Atiles.

“Está en el distrito”, dijo una empleada; lo mismo que dijo otra empleada en la oficina próxima de Ángel Bulerín Ramos, (PNP-Distrito 37-Río Grande, Loíza y Canóvanas).

Al lado, ya eran las 11:20 de la mañana, en la oficina del novoprogresista por el distrito 17 (Aguadilla y Moca) Wilson Ortiz Román, un letrero en la puerta de cristal decía: “Nos encontramos en la Oficina de Distrito. Para cualquier emergencia favor de llamar al 787-229-6059″.

Primera Hora visitó el Capitolio varios viernes y pudo constatar la desolación de los pasillos. ( Nydia Bauza )

La oficina del representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes tenía la luz encendida, pero nadie respondió a la puerta. Al lado, la recepcionista de la oficina de la también representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli nos dijo que la legisladora había estado en la mañana, pero “ya no regresa”.

Se acercaba ya el mediodía y en el segundo piso nos encontramos oficinas apagadas, como la del portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la del ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Después, nos enteramos que Méndez Núñez se había ausentado por una caída.

Tampoco encontramos en sus oficinas a los novoprogresistas, José “Quiquito” Meléndez, José “Pichy” Torres Zamora y Ángel Peña Ramírez. Igualmente, no estaba el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón. El personal de la oficina nos informó que convalecía en su casa del Covid-19.

Continuamos nuestro recorrido buscando legisladores en el anexo y a las 11:45 de la mañana llegaba el representante novoprogresista por el distrito de San Juan, Jorge “Georgie” Navarro Suárez, quien salió en defensa de los que no estaban.

“Como hoy no hay sesión, muchos de ellos tienen las oficinas de distrito y esto ha cambiado. Esto no es la época de los ‘60. La gente ve al legislador como un ente adicional. En el caso mío yo siempre tengo mi oficina llena de gente que viene a buscar ayuda para diferentes situaciones”, reclamó Navarro Suárez.

Reconoció, sin embargo, que hay ausentismo en vistas públicas, que a veces son presididas por un solitario legislador. “Por eso debe ser el legislador a tiempo completo, si lo ponen part time, eso va a ser un desastre”, indicó.

-¿Usted viene todos los días (al Capitolio)?

-”Casi todos los días. También hay que tomar en cuenta que yo vivo aquí en San Juan, estoy a 10 o 20 minutos. No es lo mismo el de Arecibo, el de Mayagüez… Yo puedo dar fe que todos los legisladores de los dos partidos, porque somos los que tenemos oficinas de distrito, hacen su trabajo en sus precintos porque uno lo ve en las redes (sociales)”, reclamó Navarro Suárez, quien es uno de los legisladores que participa en programas de entretenimiento en la televisión al mediodía.

Poco después de la 1:00 de la tarde nos aventuramos a otro recorrido por el sótano de la Casa de las Leyes, y encontramos otras oficinas cerradas como la de Edgardo Feliciano (PPD- Distrito 12,Vega Baja, Vega Alta, Manatí y Morovis); Ramón Luis Burgos (PPD- Distrito 34, Manunabo, Patillas y Yabucoa) y Domingo Torres García (PPD, distrito 25, Jayuya, Ponce y Juana Díaz). También en el primer piso, en el área conocida como “Las Catacumbas”, encontramos apagada la oficina del representante Jessie Cortés Ramos (PPD- Distrito 18, Moca, Aguada, Rincón, Añasco y Mayagüez).

El viernes 3 de noviembre continuamos la búsqueda de legisladores y volvimos a encontrar los pasillos en mármol vacíos, con poca o ninguna presencia de senadores y representantes.

En la mañana solo nos encontramos en el edificio principal a la senadora Elizabeth Rosa Vélez (PPD, Distrito de Arecibo), quien abogó también por la Ley del Legislador a Tiempo Completo. “Los que trabajamos sabemos que hay muchísimo trabajo. Hay un trabajo legislativo que se hace acá y también hay trabajo legislativo que se hace de las comunidades”, arguyó.

Pasada la 1:00 de tarde nos trasladamos hasta el Edificio Luis A. Ferré. Había poco personal y solo nos topamos con el representante José “Ché” Pérez Cordero (PNP por acumulación) cuando salía y cerraba su oficina. “Hoy no hay sesión, aquí se sesiona una sola vez en semana y los de distrito deben estar en sus distritos haciendo la correspondiente labor con sus constituyentes o en ferias de servicio”, dijo Pérez Cordero cuando le preguntamos por la ausencia de sus compañeros legisladores.

“En el caso de los (legisladores) de acumulación de igual forma tienen que estar en algún tipo de actividad. De mi parte yo trato de venir de forma recurrente a la oficina”, sostuvo.

Le preguntamos también por qué en algunas oficinas tampoco estaban los empleados. “En muchas ocasiones y, en el caso de la delegación del PNP, somos menos. En mi caso son solo dos empleados full time y la secretaria que es part time y por ejemplo como ahora, que vamos a hacer unas gestiones fuera de la oficina, nos vamos a veces más de uno”, adujo Pérez Cordero.

Pasada la 1:00 de la tarde recorrimos el Anexo del Senado y solamente encontramos en su oficina al senador por acumulación del MVC, Rafael Bernabe Riefkhol.

-¿Por qué los legisladores no vienen los viernes”, le preguntamos a Bernabe Riefkhol.

-(Carcajada) Pues no sé, no tengo idea. Me consta que los legisladores de distrito muchas veces sacan un día para estar en sus distritos, pero no sé si será el viernes y supongo que los que vienen de bien lejos se quedan haciendo su trabajo por allá”, dijo.

En el sótano del Capitolio en su oficina estaba el senador por el Distrito de Guayama, Albert Torres Berríos y rondaban las 2:00 la tarde cuando salía con su equipo de trabajo, del antiguo edificio de Medicina Tropical, el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot.

“No sé cuáles son los acuerdos que tienen los partidos o cuál es la forma en que tienen estructurada la visita a los distritos, pero yo tengo como norma siempre estar porque si estamos exigiendo imponer regulaciones en la forma en que el trabajador se tiene que conducir en su escenario laboral, por qué nosotros y nosotras no somos el ejemplo de eso”, expresó Vargas Vidot.

“Un principio de trabajo gerencial en este Capitolio debe ser que aún cuando el legislador o legisladora se tenga que mover a su distrito, porque entiendo que necesitan estar directamente relacionados con sus constituyentes, las oficinas no deben estar solas y no solamente solas, sino tener personal que sea capaz de interaccionar y resolver””, agregó el legislador independiente.

Se acercaba la tarde y se nos informó que ese día 3 de noviembre, el senador Rubén Soto (PPD- Arecibo) tenía una feria de servicios en su distrito, al igual que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, en el municipio de Dorado. Le sometimos al líder cameral preguntas por escrito sobre el ausentismo legislativo.

En la sesión del 24 de octubre hubo 14 ausencias, pero Hernández Montañez no contestó.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo por su parte, que la labor del legislador es diversa y no es exclusivamente en la Legislatura. “El legislador viene aquí a las sesiones, a las vistas públicas, pero también sale a los distritos a visitar, a reuniones con las comunidades, con los alcaldes, a hacer vistas oculares”, argumentó.

“Yo soy uno que entro y salgo, el viernes pasado estaba ofreciendo servicios de vacunación en el municipio de Barceloneta”, sostuvo.

-¿Hay una garantía o forma de fiscalizar de que los legisladores están haciendo esas labores?

“Ahora con el Instagram tú pones el nombre del legislador y él lo pone todo ahí. Estaba en el juego de Doble A, estaba en la escuela tal, estaba visitando la comunidad tal”, indicó el líder legislativo.