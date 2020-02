El designado a la secretaría de Vivienda, el licenciado Luis C. Fernández Trinchet, aceptó que en esa agencia no se ha encontrado ningún problema de operación ni de fondos que afecte su futuro.

Fernández Trinchet, quien testificó hoy ante la Comisión de Nombramientos, que preside el senador Héctor Martínez, de ser confirmado sustituirá a Fernando Gil Enseñat, a quien la gobernadora Wanda Vázquez le quitó su confianza -en medio del lío por el almacén encontrado en Ponce lleno de suministros- por poner en riesgo el desembolso de los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Mitigar Desastres (CDBG-DR).

El pasado 5 de febrero, el exfuncionario, quien confesó que se sorprendió con su despido, testificó bajo juramento ante la comisión especial que investiga la respuesta del gobierno ante la crisis de terremotos en el suroeste de la Isla, que eso no era cierto.

Hoy, a preguntas de los senadores, Fernández Trinchet aseguró que no sabe nada de lo que ocurrió con Gil Enseñat pero en un aparte con la prensa dijo que investigará.

“Tengo que averiguarlo. A mí no me preocupa tanto lo que ocurrió con Gil en su parte personal. Hasta ahora nadie me ha informado que hay un problema de operación en el Departamento de la Vivienda, ni con los fondos, que incida sobre lo que vamos a estar haciendo en el futuro”, confesó Fernández Trinchet, quien funge como director ejecutivo de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

A insistencia de la prensa de si hay problemas con el manejo de fondos o si hubo con la gestión de Gil Enseñat como secretario, el también presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE) contestó, “para nada, para nada”.

“A mí lo que me compete es qué ocurre en Vivienda, qué ocurre con los fondos CDBG-DR y qué ocurre en Vivienda Pública”, indicó.

Aseguró que ahora va a preguntar qué pasó con el exfuncionario pero reiteró que nadie le ha dicho, “te vas a encontrar con esto… Por supuesto que voy a preguntar”, agregó.

Gil Enseñat dijo bajo juramento ante la comisión especial que “nunca” atentó contra esos fondos; que “por el contrario, si yo hubiese atentado contra eso no creo que hubiésemos podido tener acceso a $9.7 billones”.

Alegó que las declaraciones que hizo en un momento fueron para denunciar que las exigencias que se estaban imponiendo para la llegada de fondos dilataría el proceso y reconoció que nunca -ningún funcionario- le hizo algún señalamiento de que estaba trabajando mal el asunto de los refugiados en la zona sur del país o con el manejo de los refugios y el “cuidado en masa”.

Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado, dijo que el nominado fue muy vago en sus contestaciones.

"No me fue específico con respecto... a los malos manejos en el Departamento. No quiso entrar en detalles sobre el anterior secretario y las razones por las cuales salió", indicó a Primera Hora.

Aceptó que eso levanta dudas, por lo que la delegación evaluará muy bien el nombramiento.

Tirado sustuvo que al nominado decir que todo está bien en la agencia "choca con la posición de la gobernadora y la gobernadora tiene que explicarle al país porqué sacó al secretario anterior. Esto es como un tape de todo lo que halla ocurrido allí y como que nadie quiere hablar y eso levanta sospechas", insistió.

Argumentó que “lo menos que pudo haber hecho (el nominado) es haber preguntado por algún informe de transición y qué es lo que ocurrió con el secretario anterior. Al no querer hablar de eso o no querer expresarse; al decir que está todo bien me parece bastante sospechoso”, agregó.