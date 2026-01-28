El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asignó fiscales especiales independientes para investigar a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, por un posible uso indebido de fondos públicos.

Según se desprende de la resolución emitida, la pesquisa surge a raíz del pago de una bonificación única y no recurrente a 65 empleados exentos de la CEE durante abril de 2025. La situación fue inicialmente reportada por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, ante el Departamento de Justicia, lo que motivó una pesquisa preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC). Tras el análisis de la evidencia, la DIPAC concluyó que existía causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en conducta constitutiva del delito de malversación de fondos públicos, así como en posibles violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

“Luego de examinar detenidamente el expediente de este caso, y en el ejercicio responsable de las facultades que le confiere la ley, este Panel determina que lo procedente en estricto Derecho es acoger la recomendación formulada por la Secretaria de Justicia, Hon. Lourdes Gómez Torres”, establece textualmente la resolución del PFEI.

Leticia Pabén Ortiz e Ileana Agudo Calderén fueron designadas como fiscales a cargo de la investigación y están facultadas para investigar a cualquier otro funcionario que pudiera haber incurrido en violaciones a la ley relacionadas con estos hechos.