El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó a dos fiscales para investigar al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, por presuntas violaciones al Código Electoral.

El caso tiene su origen en una querella presentada por la señora Carmen M. Cotto Rodríguez, quien denunció que el pasado 2 de junio de 2024, día de las primarias, el alcalde la transportó al centro de votación junto a otras dos personas. Según la querella, al momento de ejercer su derecho al voto por la precandidata a la gobernación Jenniffer González Colón, Ortiz Chevres le habría arrebatado la papeleta, la destruyó y, sin su consentimiento, la sustituyó por otra en la que marcó el voto a favor del gobernador Pedro Pierluisi.

Además, Cotto Rodríguez indicó que el alcalde actuó de forma intimidante y que le expresó en tono amenazante a su acompañante, Richard García Matos, que “esperaba que supiera por quién votar”.

La investigación preliminar fue asignada por Justicia a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la cual concluyó que, con base en la prueba recopilada hasta el momento, existe causa suficiente para creer que Ortiz Chevres pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 12.2 y 12.6 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, entre otras posibles infracciones.

“Al acoger la recomendación de la entonces secretaria interina de Justicia, Lymarie Velázquez Grau, y tras un análisis ponderado de la evidencia, el Panel determinó que existe prueba que tiende a demostrar posibles actuaciones ilegales por parte del alcalde Ortiz Chevres”, indicó el PFEI en declaraciones escritas.

Las fiscales designadas para conducir la investigación son Leticia Pabón Ortíz y Maricarmen Rodríguez Barea, quienes tienen un plazo de 90 días para completar su labor, conforme a la Ley 2-1988.