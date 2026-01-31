El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José “Cheito” Hernández, desmintió categóricamente la circulación de información falsa que afirmaba que se había radicado un proyecto de ley para restringir la otorgación de licencias de conducir a personas mayores de 70 años en Puerto Rico.

El representante por el Distrito #3 de San Juan calificó la noticia como un “fraude noticioso” y aseguró que ninguna medida con ese propósito ha sido presentada ni en la Cámara ni en el Senado. “No existe ninguna medida a esos fines. Es un fraude que ha generado preocupación innecesaria entre nuestros adultos mayores”, indicó Hernández.

Asimismo, Hernández solicitó la intervención de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), para investigar el origen de la desinformación. “Esto es claramente un intento de sembrar miedo en un sector de la sociedad que representa casi el 24% de la población”, agregó el legislador.

En los últimos días, diversas publicaciones en redes sociales afirmaban erróneamente que la Legislatura avanzaba una medida para prohibir a los mayores de 70 años conducir vehículos de motor, generando alarma entre la ciudadanía.

Hernández concluyó enfatizando que no se permitirá que se propague desinformación contra los adultos mayores y que se tomarán acciones para combatirla. “Si alguien se atreviera a presentar un proyecto así, no contaría con ningún apoyo. Por el contrario, vamos a proteger a nuestra población envejecida”, afirmó.