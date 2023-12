La administradora del Hospital Universitario de Adultos (UDH) del Centro Médico, en Río Piedras, Bianca Castro Vargas, rechazó que la institución haya cancelado cirugías el pasado martes por falta de personal médico, como trascendió por voz del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez.

En entrevista con Primera Hora, Castro Vargas aseguró que la sala de operaciones del UDH laboró como de costumbre y, de hecho, se realizaron los procedimientos promedios que se reportan en la institución diariamente.

“Honestamente no sabemos de dónde surge la situación de que en Centro Médico, específicamente en el hospital de adultos, hubo una paralización de servicios. En el día de ayer se realizaron 39 casos en sala de operaciones y hoy se realizaron 28 casos”, acotó al mencionar que en promedio se atienden entre 30 a 35 intervenciones.

“El martes había programado 45 casos y se llevaron a cabo 39. Eso significa que hubo seis cancelaciones, pero esas son situaciones que ocurren siempre y por razones diversas. No tengo el dato específico de las razones por las que se cancelaron esas seis intervenciones pero pudo ser por decisión de los médicos, porque el paciente se descompensó, porque el paciente desayunó y debía estar en ayuna. Pero posponer una cirugía no es lo mismo que cancelar y tampoco hay crisis”, puntualizó Castro Vargas.

Referente a información de una aparente escasez de personal, afirmó que actualmente tienen más personal que el que había para la misma fecha el año pasado. Además, se sumaron 21 camas adicionales.

“Se reclutaron 95 enfermeras y aún cuando hubo 23 renuncias, seguimos por encima de la cantidad que teníamos el año pasado. Estamos en constante reclutamiento tanto de enfermeras, como médicos, escoltas, guías de nutrición, entre otras”, expresó la administradora del hospital al agregar que los interesados en enviar resumés pueden hacerlo a través de reclutamiento@udh.pr.gov

“Una cosa es tener plazas vacantes, pero eso no significa que se están paralizando servicios o cancelando operaciones. Es lamentable que se difunda este tipo de información porque eso angustia y causa confusión en la comunidad”, agregó.

El martes, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos afirmó en entrevista con Radio isla 1320 que no se habían realizado cirugías en la institución ese día por falta de personal médico.

“Recibí noticias de varios de los cirujanos del centro médico que no han podido operar durante la mañana de hoy porque no hay camas, no hay personal en el Hospital Universitario”, dijo Díaz Vélez, quien añadió que la ausencia de médicos provoca retrasos en los procesos de alta hospitalaria, lo que redunda en una disminución de camas disponibles.