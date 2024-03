El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, comenzó oficialmente este miércoles su campaña de cara a las elecciones generales de noviembre con una propuesta de “un gobierno más limitado, ágil y eficiente” enfocado en atajar la corrupción.

Bajo el lema “Activando el poder del Pueblo Puerto Rico Power”, el también alcalde de San Sebastián afirmó que, como gobernador, reestructuraría “todo el gobierno, no botando gente, sino reestructurando nuestro capital humano, reestructurando y enfocando los ingresos que tenemos”.

“Vamos a hacer esa estructura porque vamos a crear la ruta para establecer un gobierno pequeño, que no esté encima de ustedes, que no le diga a ustedes qué hacer o qué no hacer, que nunca más en la historia de este país se cometa el abuso, atropello que se cometió con los decretos mandatarios que hubo al principio del cuatrienio”, expresó Jiménez, ante cientos de militantes en un salón del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, en referencia a las órdenes ejecutivas firmadas durante la emergencia del COVID-19.

Jiménez destacó, además, planes como la eliminación de los escaños legislativos por acumulación, que conllevaría enmendar la Constitución de Puerto Rico. En cuanto a la viabilidad de esta propuesta, el candidato afirmó que impulsaría una consulta para que “el pueblo decida”.

“El pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene el poder. Por eso es que lo vamos a consultar”, dijo Jiménez a preguntas de la prensa.

En su mensaje, Jiménez enfatizó sobre su experiencia como ejecutivo municipal, cargo que ha ocupado desde 2005. De hecho, el lema de campaña de Jiménez alude al Pepino Power Authority, el nombre coloquial con el que se bautizó una iniciativa del alcalde para restablecer el servicio eléctrico tras el paso del huracán María, en 2017.

Jiménez descartó la posibilidad de renunciar a su cargo como alcalde para dedicarse de lleno a la campaña a la gobernación, aunque reconoció que la carrera por el máximo cargo electivo es “intensa”. “No voy a renunciar porque, cuando juramenté y corrí el otro cuatrienio, establecí que iba a estar durante el cuatrienio en su totalidad”, aseguró.

Equipo de campaña

Jiménez designó como director de campaña al vicepresidente de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, y como directora de finanzas a la secretaria general de la colectividad, Nilda Pérez Martínez. Además, nombró a Roberto Ramos Pagán como coordinador general y director de operaciones de campo y a Maribel Cruz Roldán como directora de comunicaciones.

En tanto, Jiménez eligió como portavoces nacionales a la senadora Joanne Rodríguez Veve; la representante Lisie Burgos Muñiz; la candidata a comisionada residente Viviana Ramírez; la candidata a la alcaldía de San Juan, Maidalis Irizarry; al candidato a representante por el Distrito 25 de Ponce Luis Yordán Frau; la candidata a representante por el Distrito 24 de Ponce, Elaine Arrufat; y al comisionado electoral Nelson Rosario.

El grupo de trabajo para desarrollar el programa de gobierno estará a cargo de la economista Dimarilys Bruno y la consejera profesional Ellyam Verónica Martínez.

Sobre la representación femenina en su equipo de trabajo, Jiménez resaltó que “son mujeres extraordinarias con capacidades extraordinarias” y “son mujeres que entienden que son iguales que los hombres”.