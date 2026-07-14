Un boricua que realizó un viaje internacional y regresó a la Isla la semana pasada afectado por la infección intestinal que se registra en los Estados Unidos resultó ser el primer caso de ciclosporosis en Puerto Rico, informó este martes el Departamento de Salud.

En declaraciones escritas remitidas a Primera Hora, tras preguntar sobre la enfermedad de la ciclosporosis, la agencia informó que “el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por Agua y Alimentos del Departamento de Salud ha identificado hasta la fecha un caso de ciclosporiasis importado (historial de viaje internacional)”.

El reporte del caso se emitió hoy, pero no da cuenta de la edad y género de la persona infectada. Tampoco se dio a conocer el país internacional que visitó.

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Se informó, sin embargo, que la persona infectada ya está recuperada.

La información se dio a conocer luego de que el Departamento de Agricultura informara que mantiene inspecciones en los muelles para evitar la llegada de vegetales, frutas o plantas que pudiesen causar la llegada de la ciclosporosis a la Isla.

Hasta el momento, ni Agricultura ni las autoridades federales han tenido que detener la entrada por los muelles de lechuga o cualquier otro vegetal, fruta o planta que pudiese estar infectado con el parásito Cyclospora cayetanensis y el cual causa problemas gastrointestinales..

En Estados Unidos se ha informado de más de 5,000 personas afectadas por este parásito en unos 31 estados. Esta enfermedad se transmite al consumir agua o alimentos crudos contaminados con heces.

Al hablar sobre el tema en una conferencia de prensa en La Fortaleza, el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, explicó que la agencia tiene el poder de prohibir la entrada de cualquier comestible contaminado o con sospecha. Pero, por lo pronto, no han tenido que tomar acción.

“Nosotros tenemos la facultad de parar cultivos que vienen de cualquier jurisdicción, desde ser tan estrictos como no dejar entrar algún producto, como poner algún tipo de regulación, así que siempre estamos monitoreando. Los federales también tienen inherencia… Nosotros tenemos la capacidad total de que si vemos algún riesgo y algún suplidor está trayendo algo que pueda traer problemas, nosotros podemos pararlo”, precisó.

La ciclosporosis es una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como “diarrea explosiva”, anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos “minuciosamente”, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas para evitar el contagio.