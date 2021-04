El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó este jueves que se detectó en Puerto Rico un caso del sublinaje de la variante de la India B.1.617.1, al tiempo que el número total de casos confirmados de diversas variantes en el País aumentó a 369.

Asimismo, dio a conocer que hay 11 pacientes diagnosticados con el peligroso linaje P.1 de Brasil. Hace dos días, el número de casos de esta variante era de seis.

“Quiero explicar bien porque sé que a nivel mundial esa variante de India ha sido de mucho interés... pero este subserotipo de la variante que tenemos no es la que está causando estragos en la India. Ni siquiera es una variante de interés para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Pero quiero ser transparente y cada vez que llega información de las variantes quiero decírselo responsablemente al pueblo”, expresó Mellado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el sublinaje de India B.1.617.1 es más transmisible que el linaje que circulaba a inicio de la pandemia, hay estudios preliminares que muestran que las vacunas siguen siendo efectivas en pacientes que la contraen.

Según los últimos datos de Salud, al momento, los casos de variantes identificadas en la isla corresponden a 241 de la británica (B.1.1.7); dos de la P.2 de Brasil; 16 de la de California y sus sublinajes (B.1.427, B.1.429); 90 casos de la de Nueva York y sus sublinajes (B.1.526, B.1.526.1, B.1.526.2, B.1.525); una de la de Suráfrica (B.1.351); once de la P.1 de Brasil; y una del sublinaje de India B.1.617.1.

La variante de Sudáfrica es catalogada por los CDC como una de “preocupación”.

De los 362 casos diagnosticados con variantes 16 corresponden a menores entre los cero y nueve años y 33 a jóvenes entre los 10 y 19 años.

El mayor número de contagios con variantes se ha detectado en la población de 20 a 29 años con 108 casos. Mientras le siguen las personas de 30 a 39 años (67), 50 a 59 años (54), 40 a 49 años (53), más de 80 años (12), 60 a 69 años (9) y 70 a 79 años (8). Salud informó que se desconoce la edad de procedencia de dos casos de la variante B.1.429 (California).

“En el rastreo de contactos hemos visto que no ha existido, gracias a Dios, brote significativos ni mortalidad en cuanto a esto... sabemos que no son de letalidad mayor, pero, no obstante, sí se pegan más rápido. En cuanto a las vacunas funciona menos con unas y más con otras. Y en tratamientos ya sabemos que hay combinaciones recomendadas por los CDC y la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) que son efectivos”, dijo Mellado.

Sin embargo, enfatizó que la manera de hacer frente a las variantes y al repunte de casos de COVID-19 es a través de la vacunación, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y evitando aglomeraciones.

“Es importante que la gente sepa que las variantes detectadas no fueron en viajeros, fueron en puertorriqueños. Por lo tanto esto está a nivel comunitario. Tenemos que seguir con las medidas de prevención... tenemos data empírica de que hay pacientes reinfectados, aún estando vacunados y tenemos variantes que, aunque no son de preocupación, sí son de interés y están en la isla”, subrayó el secretario al expresar que la tasa de positividad actualmente está en un 13%.

“Aunque los casos están disminuyendo poco a poco y esperamos que ocurra igual con las hospitalizaciones, todavía seguimos en rojo (nivel alto de transmisión) y tenemos que continuar con las mismas indicaciones”, sostuvo.

Según el reporte del jueves del Departamento de Salud, en Puerto Rico se han confirmado a través de pruebas moleculares 115,094 casos y por pruebas de antígeno 15,577. El total de fallecimientos, con 11 casos reportados hoy, es de 2,296.

Mientras, hasta anoche había 459 adultos y 48 pacientes pediátricos hospitalizados. Se informó que 100 personas mayores y cinco menores estaban en unidades de cuidado intensivo. Además, había 70 adultos y dos niños en ventilador.