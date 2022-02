El director de la Oficina Central de Recuperación y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, presentó ayer lo que describió como “progresos” en el pago de obras encaminadas por la reconstrucción que se realiza ante los daños ocasionados por el huracán María, los terremotos del año 2020 y hasta la pandemia del COVID-19.

La información ofrecida a la prensa en una mesa redonda realizada en la sede de la entidad en Guaynabo incluyó que se han reembolsado $4,600 millones de fondos federales a los municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro. Esta suma, según dijo, atendió en su mayoría obras de carácter de emergencia. La cifra responde a los $45,877 millones que se han asignado a la Isla para utilizarse entre el 2018 hasta el 2035.

Además, Laboy prometió que en este año 2022 iniciaría la construcción de unas 2,000 obras permanentes, la mayoría de las cuales se realizarían en los municipios. Dijo que esto llevaría el desembolso de otros $2,106 millones, aproximadamente.

Entre otras cosas, el funcionario informó que en noviembre pasado designaron a Zulma Rovira como gerente de desembolso COR3.

Cifra, expectativas y proyecciones se ofrecieron a la prensa, antes de traer a colación, pero sin ofrecer muchos detalles, de problemas que dijo enfrentan con una empresa contratada y que identificó, a solicitud de Primera Hora, como la compañía ICF.

Alegó que la llegada de Rovira coincidió con que la empresa ha comenzado a cobrar por tarea y no por hora, como lo hacían antes. “Esto le da más control al COR3 de lo que esperamos haga”, señaló.

Sin embargo, reconoció que todavía existen unas alegadas preocupaciones de los municipios con el desembolso de fondos. Lo hizo al exponer que sostuvo una reunión el pasado 27 de enero con los directivos de la empresa, en la que se le exigió “mayor eficiencia y productividad”.

Laboy fue escueto en sus respuestas cuando este diario le exigió mayores detalles sobre los problemas que enfrentan con la empresa aludiendo a cláusulas contractuales. No obstante, al ser entrevistados, los presidentes de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, y de la Asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, reclamaron lo que, sostuvieron, mantiene la reconstrucción del País “detenida”.

Truenan los alcaldes

El problema principal que denunciaron es que no se ha cumplido con el desembolso de fondos a los 30 días de someter la factura, como había prometido COR3. Aludieron a que hay retrasos de hasta 120 días, lo que ha llevado a muchos alcaldes a detener las construcciones por la falta de fondos.

Hernández Rodríguez, que dirige la colectividad que reúne a los alcaldes novoprogresistas y administra la ciudad de Camuy, enfiló sus críticas contra el COR3. Mientras, Hernández Ortiz, quien es el alcalde popular de Villalba, achacó la controversia a la empresa ICF, tal y como lo hizo Laboy.

La discrepancia entre ambos alcaldes se deba a que en Camuy se le cambió la empresa ICF por una llamada Tetra Tech y, aun así, enfrentan problemas, dijo el alcalde.

“Tengo sobre $600,000 detenidos en reclamaciones ya aprobadas por FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencia) para el desembolso por parte del COR3. El mayor talón de Aquiles que han tenido los municipios en estos últimos años ha sido con COR3. COR3 ha sido un poco lento en el proceso y tenemos que mejorar la ejecución y la operación del COR3″, precisó.

Aludió a que “FEMA debe ser mucho más regulador y ya ellos han autorizado el desembolso y COR3 no me desembolsa. Realmente, no me desembolsa, porque todas las semanas pasa algo distinto. ‘Te falta este papel, te hace falta esta firma’. ¿Por qué no estandarizan cuáles son todos los documentos que tenemos que someter los municipios y así evitamos esa burocracia y ese retraso en los desembolsos?”

Hernández Rodríguez reveló que ha solicitado una reunión entre Laboy y los miembros de la Federación de Alcaldes para atender los problemas que les afecta. No pudo informar de la fecha.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, por su parte, detalló que le han dado 30 días a COR3 para que solucione los problemas que sí le achacan a la empresa ICF por los retrasos en el desembolso de fondos. Indicó que el plazo se le concedió, luego de que Laboy se comunicara telefónicamente en la mañana de este martes para exponerles las conversaciones que han tenido para atender sus reclamos.

El villalbeño reveló que en su pueblo paralizó dos obras millonarias, ya que le deben un desembolso de alrededor de $1 millón.

“Lo que me planteó Manuel Laboy, de hecho, yo hablé en horas de la mañana con él, lo que me planteó fue que él le dio un ultimátum a la compañía que se contrató, que se llevó la subasta (ICF), porque la compañía está duplicando procesos, atrasando procesos. Entonces, nos tiene en una fase crítica”, afirmó.

Indicó que, si la situación de la demora de los desembolsos no se corrige, haría que “la reconstrucción del país no corra como se proyecta”.

Alegó, además, que los pueblos pudieran tener mucho más problema de los que ya enfrentan para conseguir empresas construcción, ya que no querían enfrentar esta falta de pago.

Al igual que su compañero alcalde de Camuy, Hernández Ortiz se quejó de que en COR3 no existan guías uniformes para la evaluación de estos desembolsos. Dijo que esto ha provocado que a su municipio le estén reclamando en la actualidad pruebas referentes a una demolición que ya fue totalmente pagada con fondos de FEMA.

“Eso significa que estamos a la merced del evaluador, si la persona quiere pedir un documento que nosotros entendemos que no es necesario o que no se ha pedido en otras peticiones. Pero, como no hay uniformidad, piden cosas absurdas”, denunció el popular.

Lo que mejorarán

Laboy, quien no clarificó ninguno de los problemas que alegó tenían los municipios con ICF, mencionó que esperan tener mejores resultados ahora que han reclamado mayor acción de parte de la empresa.

También mencionó que mejoraron la página cibernética en la que los municipios, agencias y entidades sin fines de lucro a los que se les ha asignado fondos para la reconstrucción someten la solicitud de reembolso.

En el comunicado remitido por COR3 se indica que la optimización “simplifica dicho proceso (de reembolso) al reducir el tiempo de revisión para el desembolso, así como el número de ‘clics’ necesarios para que el subrecipiente envíe la solicitud de pago al COR3. También la aplicación mejorada tiene una funcionalidad, que muestra la información necesaria para culminar el proceso, por lo tanto, reduce el tiempo para completar la revisión y procesar el desembolso. Así se evitan las solicitudes de información (RFI, por sus siglas en inglés). En caso de surgir alguna petición de datos, las funcionalidades producto de la optimización, mejoran la comunicación con las partes interesadas para abordar las preguntas más rápidamente”.

“Junto con la implementación de estas iniciativas, junto a otros cambios que se anunciarán próximamente, el COR3 va en camino a aumentar eficiencias y credibilidad para beneficio de la reconstrucción y en cumplimiento con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi”, se añadió.