El traslado de un transformador de 14 pies de alto y sobre 250 toneladas de peso por parte de LUMA Energy, que obligó al Departamento de Transportación y Obras Públicas a establecer un operativo especial cerrando varias vías desde San Juan a Carolina, enfrenta un contratiempo en Río Piedras.

Según informa LUMA Energy, “durante la madrugada del lunes, el equipo de arrastre que transporta el nuevo transformador de Sabana Llana tuvo que detenerse en la salida de la avenida Barbosa hacia la avenida Piñero en Río Piedras debido a problemas con el sistema hidráulico”.

“El personal a cargo del transporte estará completando las reparaciones durante el día de hoy y se espera que el movimiento pueda continuar sin mayores contratiempos esta noche”, explicó el consorcio energético en declaraciones escritas.

La semana pasada, se anunció el traslado del transformador, descrito como “el más grande y de mayor capacidad en la historia de la red eléctrica de Puerto Rico” desde el Muelle de San Juan hasta el Centro de Transmisión de Sabana Llana en Carolina.

Debido a su enorme peso, el transformador, explicó el secretario del DTOP, Edwin González, no se puede mover por ninguna ruta que tenga puentes.

Como parte de los esfuerzos de coordinación, se coordinó con el DTOP y la Policía de Puerto Rico para minimizar el impacto al tránsito en el área y garantizar la seguridad de todos los conductores.