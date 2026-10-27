El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que busca facilitar el pago de deudas por los servicios de agua potable y energía eléctrica mediante planes cuyas mensualidades no excedan el 5% del ingreso familiar.

El Proyecto de la Cámara 133, denominado Ley de Planes de Pagos para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales, establece un mecanismo para que los clientes residenciales puedan negociar acuerdos de pago y atender sus balances pendientes sin comprometer una proporción mayor de sus ingresos mensuales.

La propuesta dispone que las personas que se acojan a estos planes realicen un pago inicial equivalente a entre el 5% y el 20% de la deuda acumulada. El resto se distribuiría en mensualidades bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.

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La medida también incluye disposiciones dirigidas a pequeños comercios, que podrían beneficiarse de planes de pago, mecanismos para distribuir aumentos extraordinarios en sus facturas y alternativas de facturación nivelada.

El objetivo es facilitar que tanto los hogares como los pequeños negocios puedan cumplir con sus obligaciones económicas y reducir el riesgo de que se les interrumpan servicios esenciales por falta de pago.

La aprobación de la medida en el Senado forma parte de una serie de proyectos considerados relacionados con los servicios esenciales, la seguridad digital, la agricultura y las asignaciones presupuestarias.

Según publicó El Nuevo Día, la cantidad de clientes que ha solicitado a LUMA Energy un plan para poder pagar la facture de la luz, ha aumentado este año.

El diario reveló que el alza en este tipo de peticiones supera el 50 por ciento entre enero y septiembre.