Con la develación de una impresionante obra del maestro de la plástica, Antonio Martorell, titulada “100 rostros con historia y futuro”, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) comenzó hoy las actividades conmemorativas de su centenario.

La obra a gran escala, que mide 54 x 74, fue develada en el Ateneo Puertorriqueño, lugar donde el primer grupo de servidores públicos se reunió en 1912 para comenzar a idear la Asociación, que luego se creó mediante ley, en1921. La pintura estará ubicada en el vestíbulo de Plaza AEELA, sede de la institución en Hato Rey.

“Para mí, era muy importante esa encomienda, hacerle honor a esta Asociación que cumple 100 años en un País donde la palabra servir muchas veces se confunde con servil, porque en la pronunciación boricua se dice igual y no es ese, el caso de la Asociación y los servidores públicos que representa”, expresó Martorell, quien es socio de AEELA, como empleado de la Universidad de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Para elaborar la obra y representar a la Asociación, dijo que en lo primero que pensó fue en la monoestrellada “que nos comprende a todos”. Contó que el director ejecutivo de la organización Pablo Crespo se ingenió la frase “100 rostros con historia y futuro” que es el lema y estampa de la pintura. “Tenía otro reto, no menor, ¿cómo represento a una Asociación tan amplia con 100 años de historia que cubre todos los oficios y profesiones habidas y por haber?, relató el artista.

“El mismo Pablo me dio la llave, venimos desde el 1921 y ahí tengo la clave porque puedo usar el peinado, el maquillaje, los sombreros para demostrar el paso del tiempo según avanza. También, hay una ligera perspectiva que establece lo lejano y lo cercano, indicando en cierto modo, que esta Asociación avanza desde el pasado, un poco oscuro, al futuro brillante, aunque el presente no lo sea tanto. Yo soy un optimista y la Asociación también y trabajamos para que el futuro sea mejor”, detalló Martorell.

“Los rostros tenían que representar no solo el paso del tiempo de la Asociación, sino el tiempo en las personas. Tenemos socios de todas las edades, también había que ser inclusivo de raza, género de clase social y de oficio”, explicó. Agregó que le tomó un mes preparar varias versiones del boceto y mes y medio, la pieza final.

“Espero que el público de su aprobación. Me siento satisfecho porque el esfuerzo fue grande, la encomienda difícil y yo disfruté”, dijo.

PUBLICIDAD

Crespo destacó por su parte, que la idea de crear la Asociación comenzó a gestarse desde 1909. “Esa trayectoria es bien importante porque estamos hablando de 100 a 120 empleados públicos que no tenían nada y quisiera que estuvieran viendo ahora lo que ellos crearon. De cero, pues no tenían nada, haber llegado a una institución que ya tiene en activos totales alrededor de $3 mil millones y un dividendo de $100 millones en este último año fiscal. Ellos jamás pensaron el potencial que tenía lo que estaban creando y más aún si se busca en el mundo entero una institución parecida no la van a encontrar”, sostuvo el director ejecutivo de AEELA. Este año la institución repartió los dividendos entre sus 200 mil socios.

Crespo dijo que la Asociación, que ha enfrentado tiempos difíciles con la radicación de proyectos legislativos que han amenazado su capital, está sólida. “Las amenazas que a veces se convierten en crisis, las agradecemos. Hemos tenido que dar la batalla, pero hemos aprendido de eso y hemos crecido más. En este momento no hay ninguna amenaza ni vemos en el futuro cercano que la pueda haber, después de todo lo que ha construido la asociación”, aseguró.

“En una posición como la que tenemos ahora, que hasta las pensiones se vieron amenazadas, cobra más vigencia la existencia de la Asociación porque al final del camino aparentemente no único que le va a quedar al servidor público y pensionado es AEELA. De ahora en adelante el reto es 100 años después, comenzando un nuevo siglo, fortalecerla y enriquecerla desde el punto de vista social y económico. Este es el mejor instrumento de combatir la desigualdad social en Puerto Rico”, indicó.

PUBLICIDAD

Dijo que AEELA “es una institución incomprendida porque es tan buena que alguna gente no la entiende” y que ha logrado mantenerse con una buena administración. “Son empleados públicos administrando. Ha habido crisis, pero las hemos superado. Siempre nos hemos enfrentado a esas realidades de la vida, pero hemos prevalecido porque al final del camino lo que nos interesa es el bien común”, indicó.

Dijo que la quiebra del gobierno afectó la organización en cuanto a la pérdida de más de 55 mil socios. “Sin embargo, pudimos catear el temporal porque cambiamos las estrategias de inversión y otras cosas que hicimos y mantuvimos una estabilidad. De la pérdida de socios nos hemos recuperado. Ahora vamos a buscar la forma de que los hijos y padres de socios puedan ingresar y beneficiarse de los frutos de esta institución”, sostuvo para agregar que el servicio principal que ofrece la institución es el fondo de ahorro y préstamos.

“Esa es la vaca lechera, la que ayuda al empleado a cuadrar su presupuesto familiar. AEELA es el cuadre del presupuesto familiar del empleado público y del pensionado. Ellos saben que tienen allí su dinero seguro”, sostuvo Crespo.

El presidente del Ateneo Puertorriqueño, Marco Rigau destacó que AEELA “es una especie de alianza público privada, la primera en Puerto Rico y es un gobierno compartido porque hay gente de todas las ideologías”.

“Es un ejemplo de cómo debería funcionar el País con gente de diversas ideologías políticas,pero que operacionalmente es un éxito”, sostuvo el ex senador.

Entre sus proyectos, AEELA se propone reconstruir el centro vacacional de Guánica, que quedó inservible por el terremoto de enero de 2020, construir un complejo residencial y de servicios médicos para personas de mayor edad en Hato Rey.

Como parte de las actividades conmemorativas del centenario, la Asociación rifará entre sus socios un apartamento de playa en Cabo Rojo, ofrecerá un concierto y un pasadia familiar en el Jardín Botánico de Caguas.