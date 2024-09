Jayuya. Los jayuyanos están mayormente complacidos con la función de la administración municipal. Muchos de los 14,779 puertorriqueños que viven en el pueblo, contabilizados por el Buró del Censo de los Estados Unidos en el 2020, afirman que residir en la cuna de nuestra cultura taína es agradable y pacífico.

No obstante, todas las personas que conversaron con Primera Hora durante un recorrido que hizo este medio en el municipio coincidieron que existe un asunto que urge por atender y que los afecta a todos: el mal estado de las carreteras.

Casi en unísono, los jayuyanos Zoraida De Jesús y Marcos Pérez recalcaron que, pese a que el alcalde Jorge “Georgie” González Otero ha sido “progresista” en su función para que el pueblo se desarrolle, a las carreteras en todo el pueblo, desde la PR-140 y la PR-144 hasta las vías de los barrios y comunidades, presuntamente se le ha dado poca atención.

“Las carreteras”, corearon De Jesús y Pérez a la misma vez.

“Las carreteras, porque lo demás (está bien). Por lo menos (para mí, el problema mayor) son las carreteras”, repitió De Jesús mientras salía de una farmacia.

“Este alcalde siempre ha sido progresista y lleva 20 y pico de años y Jayuya se ha mantenido, fíjate. Yo no tengo nada que decir ni en contra ni a favor, porque yo no dependo del municipio. Tengo necesidades montones, pero lo más que me preocupa (es que se arreglen las carreteras)”, agregó la jayuyana.

Las personas consultadas por Primera Hora coincidieron en que las condiciones de las carreteras del pueblo están en muy malas condiciones. ( Sara R. Marrero Cabán )

Mientras caminaban por las calles del pueblo, Sandra y Marta Soto también estuvieron de acuerdo con sus compueblanos.

“Aquí lo malo que están son las carreteras. Yo entiendo que sí (que es un problema de años). (Además de eso), el municipio está trabajando bien”, dijo la señora Sandra.

“Lo mismo, el problema son las carreteras”, concordó la señora Marta.

El reclamo es cónsono con lo que se puede observar en las redes sociales, pues cibernautas han hecho eco de la denuncia utilizando el foro público como plataforma para expresar su frustración constante.

“Tengo que ir a Utuado todos los días porque allí está mi escuela. Lamentablemente la carretera de Jayuya a Utuado (PR-)140 cada vez está peor, literalmente casi intransitable, ya he reparado dos veces mi guagua del tren delantero porque no hay forma de esquivar los cráteres allí existentes durante años”, lamentó una usuaria de Facebook identificada como Yamaris Torres Ortiz y quien dijo ser maestra.

A principios de año, el representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, se unió a la denuncia y, en aquel entonces, también admitió que estaba “frustrado” ante la inacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en atender “la infraestructura vial de la montaña”, haciendo referencia de las carreteras estatales en Adjuntas, Lares y Utuado, además de Jayuya.

“Los residentes y comerciantes enfrentan un calvario diario en el cual se afectan sus vehículos y su calidad de vida. Es inaceptable que los ciudadanos tengan que lidiar con la falta de interés y la irresponsabilidad de las agencias. Por otra parte, son los alcaldes quienes hacen malabares para minimizar el efecto que tiene el abandono por parte del DTOP. El gobierno es ineficiente, insensible y demuestra total apatía al viacrucis que día a día sufren todos los que transitan por las mencionadas vías”, había comentado el legislador en declaraciones escritas, mientras reforzó su llamado a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, a que “conteste sus llamadas y atienda con diligencia y prontitud la infraestructura vial de la montaña”.

Salim Alí, propietario de Salim’s Electric Center, es uno de aquellos comerciantes de los cuales Rivera Segarra mencionó, ya que acertó que, aunque se vive plenamente en el pueblo, transportarse siempre será un reto.

“Las carreteras para salir de Jayuya están malas todas. (Hay que) corregir los hoyos, especialmente de Jayuya a Utuado. Uno no le gusta salir de Jayuya por las carreteras”, estimó al opinar, por otro lado, que el municipio ha sido muy responsable en el recogido de basura.