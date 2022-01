El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, justificó este martes el aumento de luz avalado por el Negociado de Energía y que entró en vigor este mes, al establecer que el costo del combustible que utilizan para generar la energía “ha subido”.

Pero, más allá de los aumentos en costo del diésel, Colón aceptó –a su llegada a La Fortaleza para reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi- que los problemas que ha enfrentado la AEE para manejar sus centrales generatrices sin el debido mantenimiento y con múltiples averías ha dado paso a este incremento.

“Sí, es una realidad porque los costos del derivado del petróleo han aumentado vertiginosamente en el último año. En adición, cada vez que una unidad base de la Autoridad sale por algún tipo de avería y se reemplaza con una generación de las turbinas de combustión que utilicen diésel, eso ocasiona un incremento. Por eso es que es importante que las unidades se reparen, las unidades bases, que estén con su mantenimiento y conservación al día y a la misma vez los proyectos de energía renovable que estamos desarrollando y las conversiones a gas natural se lleven a cabo”, precisó.

Fue el pasado jueves que el Negociado de Energía aprobó un aumento de 16.8%, entiéndase 3.6708 centavos por kilovatio hora (kWh). Este incremento se comenzará a notar en la primera factura de enero hasta el próximo mes de marzo.

Colón dijo que, bajo su administración, la corporación pública se enfoca en lograr que más proyectos de energía renovable entren en funciones. Además, destacó que las plantas que operan bajo combustible serán cambiadas a gas natural. Aludió a que estos sistemas tendrían que estar listo este año para lograr que no siga aumentando el costo de la luz.

“Mientas nosotros no entendamos, digo tanto los funcionarios públicos como el pueblo de Puerto Rico, que no podemos continuar utilizando o produciendo energía con combustible derivado del petróleo, vamos a seguir hablando del mismo tema. Por eso es que hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es encaminados a migrar de la producción de energía mediante combustibles fósiles, especialmente los que son derivados del petróleo hacia producción mediante energía solar, mayormente, verdad, energía renovable, y las unidades que utilicen combustibles fósiles que se tengan que mantener en servicios, por la necesidad del servicio, que sean con gas natural. Hasta que nosotros no realicemos todo eso, vamos a seguir hablando de este tema. Por lo tanto, yo como director ejecutivo estoy enfocado en los proyectos de energía renovable que estamos realizando”, puntualizó.

Cuando se le cuestionó la fecha en la que tendrían que aguardar los boricuas para no tener que enfrentar estos aumentos del costo de la energía eléctrica, detalló que “los (proyectos) de energía renovable ya están en curso y las reparaciones y las conversiones a gas natural las vamos a comenzar este año”.

Por otro lado, Colón aceptó que la compañía Cobra Acquisitions LLC ha reclamado el pago de $300 millones por las reparaciones que se realizaron tras el devastador paso del huracán María.

“Esa reclamación está pendiente bajo el Título III de Promesa… Eventualmente, veremos cómo resolveremos el asunto con Cobra y la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló.