El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, presentó su renuncia efectiva el 30 de septiembre de 2025, según notificó en una carta dirigida al presidente de la Junta de Gobierno del organismo, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

Paniagua Látimer explicó que su decisión responde a razones personales, incluyendo la atención de asuntos familiares y la posibilidad de reincorporarse al sector privado, donde trabajó antes de su paso por el servicio público.

En su misiva, destacó que se marcha satisfecho con los logros alcanzados durante su gestión.

“Ha sido un honor servir desde el CRIM. Me voy agradecido por la oportunidad y con la convicción de que dejamos una institución más sólida, moderna y eficiente”, expresó el funcionario en la carta.

Durante su mandato, el CRIM implementó mejoras tecnológicas, capacitó a su personal, renegoció enmiendas al plan de clasificación y retribución, y aprobó un nuevo reglamento de cobro de deuda vencida, lo que permitió cancelar préstamos municipales millonarios.

Además, negoció la deuda del municipio de Ponce y logró aumentos sostenidos en los recaudos a lo largo de siete años.