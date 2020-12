El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés, aprovechó ayer su deposición durante las vistas de transición gubernamentales para exponer ante el país la situación precaria en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas, ha colocado a la institución dedicada a preservar la cultura y tradición, así como el poco presupuesto que el Estado destina a las artes.

“A pesar de todo lo que la cultura nos brinda a nivel de país, si sumamos nuestro presupuesto al de las otras seis entidades hermanas que desde el Estado gestionamos diversos aspectos de la cultura, vemos que la cifra apenas llega al 0.16%”, denunció Ruiz Cortés, en las vistas celebradas en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes, en Santurce.

Este por ciento que el pueblo de Puerto Rico, a través del Fondo General, destina a desarrollar las artes y proteger los museos y las edificaciones que constituyen su patrimonio histórico se divide entre seis organizaciones: el ICP, la Corporación para las Artes Musicales, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, el Centro de Bellas Artes, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y la Oficina Estatal para la Conservación Histórica.

Desde 2015 a 2020, el ICP ha enfrentado una pérdida o restricción de fondos de sobre $23 millones. La mayor reducción ocurrió entre 2016 a 2018, explicó Ruiz Cortés, quien de inmediato agregó cómo se ha agravado bajo la JSF.

“Esta situación se agrava cuando la JSF, (con) el ‘baseline’ (límite) presupuestario de 2018, ha implicado recortes subsiguientes y ya ha mermado el presupuesto. En gastos operacionales de 2017, tuvimos una reducción de 89% y en 2018, una reducción de 95%”, puntualizó.

La plantilla del ICP se ha reducido en 63% desde 2010 a 2021, destacó Ruiz Cortés.

El ICP tiene $11.7 millones asignados del Fondo General en este presupuesto del año fiscal 2020-2021. Para el próximo año fiscal, la junta ha autorizado $10.4 millones.

“Para el próximo año fiscal, volvemos con el mismo problema”, mencionó el director, pues la junta que controla las finanzas del país notificó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que el ICP tendrá una una reducción de $1.2 millones en su partida presupuestaria para nómina. Eso, alertó, representaría, la cesantía de 62 empleados de las instituciones dedicadas a preservar la cultura y el patrimonio histórico de Puerto Rico.

La directora de la Administración y Finanzas del ICP, Wanda Barbosa, recalcó que incluso han encontrado que la junta fiscal les ha obstaculizado el acceso a donativos, pues al ser ingresos especiales requieren la autorización de ese ente previo a su uso. “Muchas veces estos donativos son fondos que nos dan una fecha límite para utilizarlos. Si no los utilizamos, los tenemos que devolver. Hemos tenido que solicitar extensiones de uso de esos fondos porque si no recibimos la autorización de la junta no los podemos utilizar. Es algo que nos limita mucho”, detalló.

“Por lo general, son fondos restrictos, son para un uso específico... No es un dinero que se pueda utilizar para el repago de la deuda del gobierno”, aclaró Barbosa al cuestionar estas demoras del ente fiscal.

De hecho, el miembro del comité de transición entrante, Carlos Yamín Rivera, observó que “de cara al futuro, eso es un tema que quizá se debería atender con la junta porque son donativos privados”, que ayudan a contrarrestar los recortes presupuestarios.

De hecho, Ruiz Cortés detalló que han recurrido a múltiples acuerdos interagenciales, con municipios, a fondos federales, donativos privados y acuerdos con universidades y entidades sin fines de lucro para poder mitigar el impacto de los recortes.

“Cuando no teníamos dinero ni siquiera para un guardia de seguridad 24 horas para la Colección Nacional de Puerto Rico, pudimos hacer un intercambio con Corrección para que nos prestara un guardia para salvaguardar el patrimonio histórico del país”, comentó sobre la edificación donde se preservan las obras de los pintores José Campeche, Francisco Oller, Miguel Pou Becerra, entre muchos otros, así como esculturas y grabaciones de artesanías.

Durante la vista de transición también se informó que el ICP tiene 41 reclamaciones de daños a propiedades sometidas ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Tienen también 6 proyectos de restauración, para los cuales se asignaron fondos de emergencia del ICP, para atender los daños causados por los sismos.