El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efran Paredes Maisonet dijo hoy en una vista pública en el Senado, que está satisfecho con el desempeño de LUMA Energy en sus primeros tres meses de contrato, pero el ingeniero no pudo contestar algunas de las interrogantes de los senadores que forman parte de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del cuerpo legislativo.

“Dentro de la fiscalización del contrato hay tres partes, estamos sentados los tres para evitar la duplicidad de cosas. El Negociado de Energía tiene que ver con la ejecución de LUMA, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, con la administración y la AEE es el recipiente de los fondos federales y tiene que velar porque se cumplan los requisitos de FEMA para el desembolso de los fondos federales”, dijo Paredes Maisonet.

El ingeniero remitió al director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP), Fermín Fontanés, las preguntas de los legisladores relacionadas con la fiscalización del contrato y facturación de LUMA Energy, así como, del alegado ahorro que supondría la millonaria transacción.

“La responsabilidad de evaluar la facturación es de la APP, ellos (LUMA) envían la factura, nosotros procedemos con el pago. La evaluación y fiscalización es de la AAP, nosotros podemos ver el resumen de la factura, pero la responsabilidad es de la APP”, sostuvo.

“¿Qué entidad externa en representación del pueblo está allí para evaluar que ese proceso se lleva a cabo? ¿No hay nadie en representación del pueblo”? le preguntó el presidente de la comisión senatorial, Javier Aponte Dalmau.

“Esa pregunta tiene que hacérsela a la APP”, respondió el Director Ejecutivo de la AEE.

Paredes Maisonet declaró que, hasta el abril de 2021, la AEE le había desembolsado $128, 374,476 a LUMA Energy y sostuvo que los fondos salieron del presupuesto de la corporación pública para el año fiscal de 2021. Reconoció que el contrato no contempla que la empresa haga “ninguna inversión de capital”.

“Un dato importante es que se le explique al pueblo de Puerto Rico es cuál es el ahorro con esta transacción”, consignó el senador Rafael Bernabe Riefkohl.

“¿Ese análisis debe estar?, preguntó Aponte Dalmau al Director Ejecutivo de la AEE.

“El que debe responder es Fontanés”, respondió el funcionario.

Paredes Maisonet dijo que LUMA cuenta con unos 1,1000 celadores y podadores, “una cantidad similar a la que teníamos nosotros”.

Detalló que actualmente el Directorado de Generación cuenta con 160 empleados y dijo que, al 9 de agosto pasado, contaban con una generación de 3,241 MW para responder a una demanda promedio de 2,800 MW.

El ingeniero dijo que, al 31 de mayo, un total de 3,930 empleados de la Autoridad se transfirieron a unas 75 entidades gubernamentales a través del proceso de movilidad liderado por la Oficina de Administración y Transformacion de los Recursos Humanos del Gobierno (OTARH). Dijo que 1,089 empleados se cogieron de forma voluntaria a la transición y alrededor de tres mil radicaron querellas impugnando el proceso de movilidad ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Dalmau Aponte le concedió cinco días para que someta a la Comisión un informe detallado de a dónde fueron transferidos los empleados.

“Ciertamente en cualquier transición hay un período de adaptación y de aprendizaje. Desde el primer momento hasta el día de hoy todo ha ido mejorando y esa es la expectativa que tenemos todos desde el día uno”, dijo Paredes Maisonet a preguntas de GFR-Media.

Cuestionado sobre las quejas ciudadanas sobre apagones y falta de luz, el ingeniero reclamó que los números de abonados sin servicio de electricidad han ido bajando y que se han ido estabilizando desde el día uno. “Es cuestión del que tenga alguna queja o alguna preocupación, marcar los números de ellos y seguir el proceso”, sostuvo.

“La AEE se supone que en este momento asuma un papel mucho más protagónico y que evidencie mucho más el peritaje y su experiencia por haber sido quien administraba el sistema, la veo tambaleando, la siento débil en sus respuestas. Creo que hay una forma de zapatear preguntas que son importantísimas y que, por haber hecho ese contrato, nadie debe desligarse porque la Autoridad justamente es la que nos representa a todos nosotros”, expresó el senador independiente, José Vargas Vidot.

“Él reconoce y explica que hay una trilogía de agencias que son las que fiscalizan los elementos fundamentales del contrato y del performance de LUMA, entre ellos está Energía Eléctrica como el fiel de la balanza y sin embargo yo siento que sus respuestas son esquivas y no se ajustan a la realidad”, agregó el legislador, quien sostuvo que ayer estuvo en medio de un apagón de siete horas en Río Grande y Loíza.

“Estamos hablando de que si en los momentos de rutina, donde no hay ninguna emergencia, no hay forma de contestar apropiadamente, cómo será en los momentos de emergencia. Si a la AEE se le entregan todos los recursos que se le han regalado a LUMA, la historia sería diferente”, sostuvo Vargas Vidot.

“Esto es frustrante. Aquí estamos hablando no de $10 millones ni de 100 mil pesos, estamos hablando de que el pueblo de Puerto Rico ha desembolsado $128 millones en un contrato que dan ganas de llorar. Vemos cómo le hemos entregado inventario, equipo a LUMA para que haga un servicio deficiente”, dijo por su parte, el senador Aponte Dalmau.

Dijo que lo que hay “es una papa caliente entre el P-3 y la AEE en fiscalizar” el contrato. “Tuvo que llegar a la vista anterior Fermín Fontanés a decir que ellos entienden que hay duplicidad en el proceso de duplicidad. Es falta de voluntad lo que estamos viendo aquí. Usted, como le dijimos al director ejecutivo, es el técnico, el perito para exigirle cumplimiento a esta gente. No son los P-3, no tienen allí contratados a ingenieros eléctricos ni a la persona con la pericia necesaria para exigir ese cumplimiento, es la Autoridad. Tiene una responsabilidad moral y pública ante este País de exigir al privatizador que cumpla con lo que tiene que hacer y, además, es el que tiene la chequera. Si LUMA viene aquí a incumplir y a burlarse de nuestro sistema jurídico como lo ha hecho, que no le pague”, indicó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).