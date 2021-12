La primaria novoprogresista por la silla vacante en la alcaldía de Guaynabo, será entre cinco aspirantes, tres hombres y dos mujeres, determinó hoy el Directorio de la colectividad.

El organismo rector del Partido Nuevo Progresista (PNP) certificó a la nutricionista Dana Miró Medina; al supervisor de líneas de LUMA Energy, Edward O’Neill Rosa, al abogado Ricardo “Ricky” Aponte; al comerciante Julio “Pipe” Abreu y a la oncóloga Marigdalia Ramírez Fort.

El Directorio acogió las recomendaciones del Comité Evaluador de Candidatos del PNP, pero también validó la candidatura de Ramírez Fort. Ésta al igual que Samuel Almodóvar Lugo, subdirector de la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio, habían sido dejados fuera de la contienda por el organismo amparándose en que no cumplen con el reglamento del PNP.

“En la tarde de hoy, el Directorio del Partido Nuevo Progresista, luego de estudiar toda la información provista por el Comité de Evaluación de Candidatos, así como otros datos traídos a dicho foro, determinó aprobar la candidatura de cinco aspirantes a la alcaldía de Guaynabo”, indicó en declaraciones escritas el secretario general del PNP, Carmelo Santiago Ríos.

“Como secretario general del PNP hago un llamado a todos los miembros de nuestra colectividad en la gran ciudad de Guaynabo a participar de esta elección especial pautada para el día 15 de enero de 2022″, sostuvo el también senador del PNP.

Indicó que mañana, lunes, se estará realizando la presentación oficial de los candidatos y el sorteo de posiciones en la papeleta que se utilizará en este evento electoral. Dijo que “todos los candidatos tienen la capacidad de liderar nuestra ciudad” y añadió que será una papeleta diversa, “como es Guaynabo”.

“Esta campaña será una de ideas y conceptos, donde los candidatos presentarán sus plataformas de gobierno al electorado con detalle y transparencia. Desde la Secretaría del PNP estaremos trabajando, junto a nuestro componente electoral, para proveer esa claridad y apertura que ha distinguido nuestro partido bajo la presidencia de nuestro gobernador, Pedro Pierluisi”, indicó Ríos Santiago.

Para la elección especial se imprimirán más de 20 mil papeletas, dijo la comisionada alterna del PNP, Vanessa Santo Domingo.

El pasado jueves, en su informe al Directorio, el Comité Evaluador de Candidatos no recomendó la candidatura de Ramírez Fort, atribuyéndole no ser una militante del PNP, pero la aspirante apeló. “A través de una apelación le he aclarado al comité de los PNP que soy una PNP genuina, que respaldo 100% la plataforma del partido y sus pilares fundamentales. Espero que con esta clarificación, me acepten mi candidatura para la alcaldía de Guaynabo”, reclamó la doctora este fin de semana en declaraciones escritas.

Ramírez Fort, de 37 años, quien dijo que es radióloga oncóloga y que tiene varios post grados en medicina, aunque nunca había incursionado en la arena política, indicó que su abuela fue ayudante especial del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill García.

En el caso de Almodóvar Lugo, el Comité adujo que fue descalificado porque se le atribuyó uso indebido de un vehículo oficial y por una deuda contributiva para la cual alega que tiene un plan de pago.

“Alegan un uso de un vehículo oficial municipio. Eso fue un entrampamiento de hace tres años atrás del hoy señalado por corrupción Ángel Pérez y la licenciada Vallines se confabularon para atropellar a este servidor público. Realizaron dos vistas administrativas y de las dos, salimos airosos. El caso quedó en nada, ni fue referido ni a Ética ni al Contralor”, reclamó Almodóvar Lugo, quien dijo que es ingeniero industrial.

En torno a sus planillas de contribución sobre ingresos reconoció que tiene un plan de pago por una deuda y dijo que “por cuestiones procesales internas del Departamento de Hacienda tumbó el plan de pago, pero nuevamente activó el plan de pago, incluso en esta ocasión al descuento de nómina”.

Dijo que también aspiró al escaño vacante que dejó el exrepresentante Antonio Soto por el distrito 6 de Guaynabo y Cataño y que después de ser certificado, “los dos señalados por corrupción, Ángel Pérez y Félix “El Cano” Delgado, se confabularon para acomodar allí a Ángel Morey”.