Miembros del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como sus dos candidatos a la gobernación, la gobernadora Wanda Vázquez y el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, defendieron la determinación de realizar un plebiscito de estadidad sí o no en las próximas elecciones, y aseguraron que el resultado, que anticipan sería abrumadoramente a favor, sería la mejor arma para convencer a Washington de aceptar a Puerto Rico como el estado 51.

Washington ha ignorado plebiscitos anteriores sobre el tema de la estadidad, bajo diversos argumentos, y no ha dado señales de que vaya a prestar mucha atención a este que se llevaría a cabo en noviembre. Inclusive un funcionario de Casa Blanca indicó que sería mejor que Puerto Rico se ocupara de arreglar otros asuntos en lugar de ir por la estadidad.

PUBLICIDAD

Pero los directivos del PNP insistieron en que continuarían adelante con su plebiscito y las gestiones para convertir a Puerto Rico en el estado 51, y aseguraron que el voto a favor eventualmente forzaría a Washington a tener que atender el asunto.

Pierluisi indicó que ya había hecho una propuesta para que se llevara a cabo una votación con esa pregunta, y aseguró que “no tenemos dudas de que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico quiere la igualdad como ciudadanos americanos, así que le va a decir que sí a la estadidad”.

“La realidad es que en Washington nunca han tenido una contestación como la que van a tener luego de ese plebiscito en noviembre de este año. Un rotundo sí a la igualdad, un rotundo sí a la estadidad. Desde ese momento en adelante vamos a tener la mejor carta de presentación para cada vez que tengamos que reunirnos con un congresista para reclamar un trato justo, para reclamar un trato igual, reclamar democracia plena para los puertorriqueños. De eso es que esto se trata”, afirmó Pierluisi.

Insistió en que, contrario a la sugerencia de que Puerto Rico debía enfocarse en atender la pandemia del Covid-19 o los problemas económicos, “este asunto del estatus hay que resolverlo ya. Y nos va a ayudar en todos los temas, en el tema de la salud, en el tema del desarrollo económico, en el tema de la educación, en todos los temas que afectan a nuestro pueblo. Por eso lo estamos atendiendo”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, también se refirió a las palabras del vocero de Casa Blanca sobre que “había que poner la casa en orden primero”, y afirmó que “lo primero que hay que poner en orden en Puerto Rico es la situación colonial. Ese es el gran problema que tiene el pueblo puertorriqueño. De ahí nacen todos los demás problemas, por la falta de igualdad que tienen en términos de la condición colonial que tiene el pueblo puertorriqueño frente al Congreso de los Estados Unidos”.

“No podemos poner la casa en orden si se sigue discriminando al pueblo puertorriqueño en términos de las ayudas federales. En términos de a lo que tenemos derecho, porque no es que tenemos que estar de rodillas mendigando, es a lo que tenemos derecho, lo que nos hemos ganado, pagando contribuciones, en los campos de batalla, en otras jurisdicciones peleando guerras, que nos envía un comandante en jefe que no tenemos el derecho a votar por él”, insistió Méndez. “Por eso lo primero que hay que poner en orden es la situación colonial de Puerto Rico”.

El presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz descartó las palabras del vocero de Casa Blanca, señalando que ni siquiera se mencionaba por nombre.

“Nadie sabe quién fue el vocero, así que no le contestemos a un anónimo”, afirmó Rivera Schatz, agregando que la premisa de no hacer un plebiscito porque sería ignorado por Washington no puede aceptarse.

“La premisa derrotista de no exigir la justicia y la igualdad no tiene espacio para los puertorriqueños. Si fuera así, pues los independentistas no deberían luchar por la independencia porque Puerto Rico no la quiere. Puerto Rico no quiere la independencia. Puerto Rico rechazó el Estado Libre Asociado. Puerto Rico ha reclamado reiteradamente la admisión como un estado de la nación norteamericana”, aseguró el presidente del Senado.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a seguir exigiendo la igualdad porque las causas justas, uno no claudica, uno va a insistir. Y estamos logrando cada vez más respaldo. Lo que ocurre es que alguna gente pues sencillamente no quiere hacer nada. Pero la mayoría de los puertorriqueños valora su ciudadanía, valora la moneda, las cortes federales, la milicia, todo lo que representa ser ciudadano norteamericano”, agregó Rivera Schatz.

La gobernadora Wanda Vázquez también restó valor a “unas expresiones que no tiene autor, de un funcionario que no se quiso identificar y no representa a la Casa Blanca”, y aseguró que, por el contrario, Puerto Rico mantiene una “excelente” comunicación con la Casa Blanca.

“Con relación al plebiscito, esto es claro y sencillo. Preguntémonos todos, ¿quién quiere se discriminado, tratado de manera desigual, tratado como un ciudadano de segunda categoría? ¿Alguien quiere eso? Pues el que quiera eso para Puerto Rico, para sus hijos, que vote no. El que quiera la igualdad, el que adelantar, el que quiera ser tratado de la misma naturaleza, que vote sí”, agregó Vázquez.

Mientras, el exgobernador Carlos Romero Barceló celebró que finalmente, después de 54 años “luchando por la igualdad” se llevara a cabo un plebiscito como este.

“Tenemos un discrimen geográfico. Estamos reclamando la igualdad. La persona que recibe el Seguro Social en Puerto Rico no recibe suficiente, no recibe el ‘suplemental security income’. Todos los beneficios que tenemos en Puerto Rico casi todos son menos que los que recibe ese mismo puertorriqueño si se muda a un estado de la unión. Tenemos una desigualdad económica”, comentó Romero Barceló.

PUBLICIDAD

“Pero la peor de todas es la desigualdad política. Porque no hay nada más frustrante, para mí inaceptable, que siendo ciudadano de la democracia más fuerte, más reconocida en el mundo entero, no pueda tener derecho al voto, ni derecho a representación, ni para votar por el presidente. Eso es inaceptable. Por lo tanto, tenemos que luchar por la igualdad, sobre todo por la participación política, el derecho a tener dos senadores al igual que tiene California, que tiene Texas, que tiene Florida, que tiene Nueva York, los estados más grandes y más poblados de la nación. Tendríamos el mismo poder en el Senado. Eso es lo que representa la igualdad para los puertorriqueños”, aseveró el exgobernador, resaltando que sería la misma consulta que se hizo en Alaska y en Hawái.

“Y no tenemos duda que la inmensa mayoría de los puertorriqueños van a responder para que entonces nosotros vamos a exigir la igualdad política, y Puerto Rico será el estado 51”, sentenció Romero Barceló.