Al ser cuestionada sobre las quejas sobre el “engorroso” proceso de adopción de menores de edad en la Isla, la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, apuntó este miércoles a que la mayoría de los futuros padres adoptantes requieren niños sanos, menores de cuatro años, cuando la realidad es que los disponibles son, en su mayoría, mayores de siete años y que principalmente están diagnosticados con autismo o espina bífida.

Como solución a la falta de padres adoptantes para estos niños, la secretaria abrió la ventana a la posibilidad de las adopciones subvencionadas.

Fue durante las vistas de transición que se realizan en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré, en Santurce, que la secretaria tocó el tema de las adopciones. Comenzó a hablar de la situación cuando la representante del comité de Jenniffer González, Tere Riera, comentó que un guardia del CBA le indicó que estuvo dos años en un proceso de adopción y nunca lo logró.

De inmediato, la funcionaria señaló que en la actualidad los niños disponibles para adoptar son un total de 149, pues están liberados de su patria potestad.

“Todos están por encima de los siete años… Tengo que decir que cerca del 50% son niños con condiciones crónicas severas. Muchos de ellos (están recluidos) en el Hospital del Niño o en otras entidades que atienden este tipo de casos. Así que, lamentable, son niños que, dentro de lo que están las expectativas de los padres adoptantes, no entran en ese proceso”, reconoció.

Cuando se le cuestionó si estos 149 niños eran maltratados, la secretaria añadió que “sí, hay muchas condiciones de carácter emocional y psicológica, verdad. Pero la mayoría de estos menores liberados de patria potestad, realmente tenemos muchísimos de ellos, son niños y jóvenes con autismo, algunos más severos, verdad, más crónicos y muchísimas condiciones genéticas. Tenemos muchos menores con espina bífida”.

Señaló que los interesados en adoptar a estos niños mayores de siete años deben pasar por un proceso que demoraría tres a cuatro meses.

Pero, la secretaria aceptó que los futuros padres no muestran interés por estos niños disponibles.

Preguntada por uno de los representantes del equipo de transición de González, César Alvarado Torres, la secretaria señaló que una posible solución para lograr la adopción de estos niños mayores de siete años sería la adopción subvencionada.

Esta medida no se ha puesto en vigor en Familia. Sin embargo, la secretaria llamó a considerarla. Pero, levantó una preocupación sobre este tema, ya que “lo menos que yo quiero es que alguien quiera adoptar un menor porque va a recibir una subvención”.

“Esto no es un negocio. Esto no es una mascota”, le interrumpió Alvarado Torres, a causa de la respuesta de la secretaria.

La secretaria reconoció el motivo del comentario. Luego, agregó que, “sin embargo, sí podemos reconocer que hay unos niños que tienen unos retos especiales que, por el costo mismo de los servicios, ninguna persona de clase media pudiera asumir los costos de tratamiento de muchos de nuestros menores. Entonces, allí podríamos estar hablando de ese tipo de mecanismo”.

Rodríguez Troche también sostuvo que esta subvención puede concederse cuando existe la posibilidad de que el padre adoptante asume el cuido de dos o más hermanos.

“Así que hay consideraciones específicas que hay que tomar al momento de uno ejecutar planes como estos”, dijo.

Por otro lado, la secretaria no mencionó cuánto tiempo se demoraría en adoptar una persona que requiere menores de cuatro años, que son los más deseados. No obstante, destacó que no tienen menores bajo estos parámetros disponibles.

Rodríguez Troche comentó que no deseaba emitir comentarios crueles o que justifiquen los problemas que se señalan sobre el proceso de adopción de infantes.

Sin embargo, destacó que, por regla federal, los esfuerzos del Departamento deben estar enfocados en la reunificación familiar. Se trata de programas de seis meses a un año en el que se intenta que la familia resuelva sus diferencias y el menor regrese con sus padres. Bajo este programa, hay unos 2,200 niños.

“Sé que esto no son noticias buenas para los potenciales padres adoptantes, pero tenemos que entender que también hay una política pública que se conoce como Family First, que implica que nosotros vamos a dar todas las posibilidades y recursos a las familias que así pudieran estar necesitando apoyo y que deciden mantener a sus menores. Un esfuerzo que nosotros estamos haciendo bien grande, porque también tengo que decir que ha sido duro cuando tenemos niños menores maltratados, así que estamos haciendo esfuerzos grandes en lo que es la entrega voluntaria, en romper con el estigma que acompaña el que una madre o un padre diga: ‘¿Sabes qué? Yo no puedo atender a mi bebé’”, señaló la funcionaria.

Reveló que hace dos meses se enmendó la ley para que casos en los que se reconoce que la familia no debe estar unida, pues ese menor pueda ser liberado de su patria potestad y esté disponible para la adopción. Pero, insistió en la entrega voluntaria.

“Entrégalo voluntariamente y dale una oportunidad de vida nueva a tu hijo. Es el acto de amor más grande que tú puedas hacer por tu hijo si no estás preparado para tenerlo”, llamó Rodríguez Troche.