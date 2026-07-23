El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció hoy el lanzamiento de las tablillas conmemorativas de los 250 años de la fundación de los Estados Unidos.

El artículo, informó la agencia, puede solicitarse en cualquiera de los 14 Centros de Servicios al Conductor (CESCO) alrededor de Puerto Rico.

“La tablilla del Semiquincentenario permitirá que el pueblo puertorriqueño participe activamente de esta histórica celebración y exprese, mediante un símbolo visible y permanente, su orgullo, su historia compartida, su vínculo con los Estados Unidos de América y sus aspiraciones de igualdad plena dentro de la Nación”, lee parte la medida presentada en mayo pasado por la gobernadora Jenniffer González.

La emisión de la tablilla estará disponible hasta el 30 de junio de 2027.