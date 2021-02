Al recibir a la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, para discutir el plan de regreso a clases de manera presencial, los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) se mostraron este miércoles divididos sobre su apoyo o rechazo en que los niños sean atendidos en las escuelas públicas.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, encabezó la lista de los que rechazan este regreso a clases. Criticó que Educación haya descuidado los planteles escolares por los pasados meses en que los alumnos recibían su educación de manera virtual a causa de la pandemia del coronavirus. Pero, sobre todo, tronó con lo apresurado que se pretende dar este regreso a clases, sin haber incluido a los gremios magisteriales, a los alcaldes, así como a los padres en la toma de decisiones.

Los que apoyaron el regreso a clases, por su parte, hablaron sobre la necesidad que tienen los niños de ser atendidos de manera presencial por los maestros.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien posee un doctorado en consejería, fue una de las que apoyó el regreso a clases.

“Hay que abrir ya. Ahora, tiene que haber un plan bien coordinado. Por ejemplo, yo en Loíza tengo un director que me dijo: ‘alcaldesa, yo estoy listo’. Son unos 160 y pico de niños, así que tiene un plan para que no haya muchos niños en un mismo tiempo. Así que eso hay que verlo. Ahora, tiene que haber un plan y ejecutarlo. No quedarse en papel”, puntualizó la funcionaria, quien participó en la reunión entre Aponte Santos y los alcaldes populares.

Para Nazario, los niños han perdido la socialización y algunos no están aprendiendo con la educación virtual.

Hernández, sin embargo, insistió en que el sistema educativo no muestra estar preparado para que comiencen las clases presenciales. Por ello, se opone a este regreso a las escuelas.

“A mí, como presidente de la Asociación, me preocupa el que se nos esté integrando en un momento ya prácticamente a menos de un mes para comenzar las clases en vez de integrarnos al principios, como también se debió haber integrado al magisterio, a la Asociación de Maestros con sus preocupaciones”, afirmó el alcalde de Villalba.

Expuso que los directores de su pueblo de Villalba le han expresado que las escuelas no tienen las condiciones de infraestructura necesarias para reabrir las escuelas.

“No hay Internet en las escuelas. Así que quien me garantiza a mí que de alguna manera los estudiantes que los padres decidan dejarlos en las casas van a poder recibir esa educación virtual. No hay garantías y protocolos en términos de transportación. ¿Cómo se va a trabajar el rastreo? Dicen que, supuestamente, van a utilizar el sistema de rastreo municipal, pero nadie se ha reunido con nosotros para trabajar y atemperar esa gestión. Así que yo creo que son más preguntas que respuesta. Pero hoy la secretaria tiene la oportunidad de presentarnos esas contestaciones a la matrícula”, indicó.

Dijo que todas estas condiciones hacen que Educación no esté preparado “ni para comenzar en agosto”.

“En términos de infraestructura es un fracaso decir que un año completo de pandemia y el Departamento no haya trabajado el mejoramiento de las escuelas. El asunto de las columnas cortas, por ejemplo, una recomendación que hicieron los ingenieros para los terremotos, que no se haya empezado a trabajar, los proyectos que FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencia), que no se hayan comenzado a trabajar las reparaciones en escuelas. O sea, eso raya en lo criminal”, denunció.

Asimismo, Hernández alegó que el proceso que sigue el gobierno para poder comenzar las clases presencial en la fecha propuesta, el próximo 3 de marzo, es “atropellado”, “ambivalente” y que no integra a sectores importantes en la discusión de decisiones.

El presidente de los alcaldes del PPD fue más lejos al denunciar que la reciente orden ejecutiva impulsada por el gobernador Pedro Pierluisi, que establece una emergencia en las escuelas para poder atender su recondicionamiento y preparación de cara a la reapertura, “trae una serie de interrogantes de transparencia en los procesos”.

“No entendemos que sea prudente en estos momentos. Si realmente había una situación que pudiera producir una orden ejecutiva, debió haberlo hecho al principio cunado comenzó su administración”, puntualizó, al indicar que si se hubieran integrado a los municipios se hubiese logrado una mejor preparación y a menor costo.

Entretanto, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, también cuestionó la falta de mantenimiento en que quedaron las escuelas en medio de la pandemia y la intención de abrirlas de manera apresurada.

“¿Dónde están los informes del ingeniero Carlos Pesquera sobre las columnas cortas que se realizaron especialmente en el área sur? ¿Cuándo realmente se comienza la rehabilitación de estas escuelas y cuáles son los planes que nosotros podamos quizás colaborar con ella (la secretaria) en este proceso ante la determinación del gobernador de abrir las escuelas de forma presencial?”, cuestionó.

Pasó a decir que por esas mismas razones, “yo no estoy de acuerdo en este proceso histórico donde estamos viviendo con la pandemia. Yo entiendo que el mejor resultado para trabajar esto presencial debe ser en el mes de agosto y no apresurado como se está tratando de hacer quizás por proyectar un compromiso que se hizo y que no es responsivo. No es responsable en estos momentos históricos que estamos viviendo”.

No obstante, el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro, urgió por la apertura de escuelas.

“Donde estén preparados y se pueda empezar, las empiezan. Yo creo, con todo el respeto que, si me vacunan a todos los maestros y el personal de las escuelas, los niños están más seguros en las escuelas que en las casas. En las casas, las mamás se los lleva para los ríos y para allá, porque no tienen que hacer con ellos. ¿Y los que aprenden? Aprenden papá y mamá, no aprenden los niños”, sostuvo.