Tras no conseguir los 3,000 endosos requeridos para aparecer en la papeleta como aspirante a Delegada Especial al Senado de los Estados Unidos, la ex senadora Miriam Ramírez de Ferrer informó hoy que mantendrá sus aspiraciones como candidata por nominación directa “write in” para las elecciones especiales convocadas para el domingo, 16 de mayo de 2021 a nivel Isla.

Ramírez de Ferrer indicó que desde las 3:54 de la tarde de ayer había sometido una carta a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) notificando su intención de correr por nominación directa, decisión que fue tomada por su equipo de trabajo días antes.

“Voy a participar en las elecciones de mayo, sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas claras de cómo gestionar y lograr el apoyo de los senadores a la estadidad para Puerto Rico. Espero conversar con todos los candidatos a delegados que quieren asegurar que nuestra Isla consolide el arduo trabajo que tenemos por delante y que nunca más pongamos en riesgo nuestra máxima aspiración de igualdad como ciudadanos americanos”, expresó por escrito Ramírez de Ferrer.

La candidata afirmó que, durante este proceso, ha reflexionado sobre la necesidad de enviar “personas capacitadas, con profundo sentido de responsabilidad y compromiso” para hacer el trabajo que se requiere con el único propósito de encaminar la estadidad para Puerto Rico”.

Ramírez de Ferrer afirmó que su único fin es trabajar en equipo con los hombres y mujeres que salgan electos Delegados Especiales para el Senado y la Cámara de Representantes federal “para cumplir con el anhelo de la mayoría de los puertorriqueños que votaron sí en el plebiscito del 3 de noviembre pasado, respaldado mediante la Ley 51-2020 que “persigue solucionar el centenario problema de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos de América, garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y su derecho a requerir del gobierno federal la reparación de agravios”.

En cuanto al proceso de recogido de endosos, Ramírez de Ferrer dijo que se enorgullece del equipo de trabajo que respaldó su nominación. “Ellos lo trabajaron a la antigua, a mano, y lo más valioso para mi es que no arriesgaron su reputación haciendo vaciado de lista para cumplir con un requisito absurdo. Nuestra aspiración es genuina, y el que me conoce sabe que he dedicado mi vida a la lucha por la estadidad para la tierra que me vio nacer, que he luchado con o sin paga, y ni los endosos van a detienen mi deseo de lucha en favor de la estadidad”, destacó.

Recalcó que “nuestra genuina aspiración descansa en defender la estadidad claramente respaldada de forma contundente y ampliamente representada por todos los sectores y electores puertorriqueños en los pasados comicios. Nuestra incansable lucha por los derechos humanos de todos los Ciudadanos Americanos que vivimos en desigualdad social y política a raíz del presente status territorial, nos motiva a continuar trabajando para que el deseo genuino y democráticamente ya decidido de los puertorriqueños sea respetado de una vez y por todas”.