La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado exigió la presencia del actual presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis R. González Delgado, y busca que la agencia complete y aplique los ajustes en las facturas de los clientes afectados por el racionamiento y las interrupciones prolongadas del servicio de agua potable.

Durante una vista pública, el presidente de la Comisión, senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, confirmó que los clientes de los bloques uno y dos -en los que se divide el racionamiento- también tienen derecho al ajuste, aunque paguen el cargo mínimo de aproximadamente $30.

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“Si usted recibe una factura de $30, pertenece al bloque número uno y no recibió el servicio, tiene derecho a reclamar. No debe estar pagando como si hubiese recibido agua regularmente. Si ya pagó la factura, debe recibir un crédito”, explicó Sánchez Álvarez.

La AAA había precisado que unos 37,000 clientes serían elegibles para recibir los ajustes. Sin embargo, el senador cuestionó la cifra al considerar la cantidad de abonados afectados en residen en pueblos como San Juan, Carolina, Canóvanas y Loíza, entre otros.

En medio de estos cuestionamientos, González Delgado se excusó de comparecer en la vista. Luego de solicitarle varias fechas, la Comisión acordó citarlo nuevamente para el 15 de septiembre, junto al presidente interino de la Junta de Gobierno de la AAA.

Esta nueva vista será la última que la Comisión celebre sobre ambos asuntos y permitirá atender las preguntas que quedaron pendientes sobre la facturación, la capacidad operacional de la AAA, sus vacantes y la respuesta de la corporación pública ante la emergencia.