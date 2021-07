Si bien es cierto que en Puerto Rico se ha vacunado contra el COVID-19 el 56.5% de la población general y el 68.8% de las personas autorizadas a recibir la inoculación (ciudadanos de 12 años en adelante), lo cierto es que, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos, el ritmo de aplicaciones diarias de dosis se han estancado.

Al momento, unas 1,863,160 personas en la isla han completado la serie de dosis requeridas de las vacunas disponibles (Pfizer, Moderna, Janssen, lo cierto es que desde finales de mayo el proceso de inmunización diario ha disminuido en todos los grupos hábiles para recibir el fármaco preventivo.

Sin embargo, hay unos grupos demográficos que tienen mayores rezagos que otros, según evidencia el último “Informe sobre vacunación en Puerto Rico” que preparan los bioestadísticos José Zavala y Rafael Irizarry. El análisis, con fecha del 25 de julio de 2021, se elaboró basado en datos del Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) compartidos con la Coalición Científica por el Departmaneto de Salud.

Según el informe, los grupos más rezagados en el proceso de vacunación son los de 15 a 29 años. En cambio, es la población de 20 a 29 años, compuesta por 440,873 personas, la que preocupa pues solo han logrado inocular al 50.4%, dejando al descubierto que aun quedan sin vacunar unos 218,673 jóvenes. Se específica que son los varones de este grupo de jóvenes adultos, compuesto por 223,801 personas, los que más atrasados están pues solo el 47% ha completado las dos dosis de vacunación requeridas por las autoridades sanitarias.

De otra parte, los adolescentes entre 15 a 19 años, una población compuesta por 214,477 personas, han respondido mejor a la iniciativa. En este renglón e 51.7% ha logrado vacunarse completamente. Aun faltan 103,592 adolescentes por comenzar el proceso. Hay que tomar en consideración que el gobierno de Puerto Rico impuso como requisito, mediante orden administrativa, que todos los estudiantes mayores de 12 años, de escuelas públicas, privadas y universidades, tienen que vacunarse contra el COVID-19 si recibirán educación presencial.

En el resto de los grupos (30 años en adelante) se ha logrado inocular a sobre el 55% de sus poblaciones, siendo el grupo de mujeres y hombres, entre 70 a 79 años, los que más han acudido al llamado con un 72% y 67% de las personas inoculadas, respectivamente. Este renglón lo componen 173,366 mujeres y 138,185 hombres.

¿Cuáles son los municipios con mayor y menor tasa de vacunación de acuerdo a sus poblaciones?

Según el informe los pueblos de Aibonito, Villalba, Cayey, San Sebastián, Bayamón, Ciales, Guaynabo y Florida tienen sobre un 60% de sus ciudadanos completamente vacunados, ocupando la primera posición Aibonito con un 69.8%.

De otra parte, los pueblos de Luquillo, Guánica, Naguabo, Añasco, Peñuelas, Loíza y Cataño están con números por debajo del 42%, siendo Cataño el que más rezago confronta con un 32.8% de su población vacunada. En este municipio se han vacunado totalmente 7,592 personas de un total de 23,121.

Cabe destacar qe los datos demográficos de los pueblos son los estimados de los Perfiles Municipales de la Encuesta sobre la Comunidad de 2019, dado que los datos del CENSO 2020 por cada municipio aun no están disponibles.

¿Dónde están las personas entre 12 a 19 años sin ninguna dosis?

El reporte destaca que faltan 180,984 menores entre 12 a 19 años por vacunar. En términos de porciento poblacional los rezagos más marcados están en los siguientes 10 pueblos: pueblos de Cataño, Añasco, Peñuelas, Naguabo, Loíza, Salinas, Luquillo, Gurabo, Vega Alta e Isabela.

En cambio, es San Juan el municipio donde en términos numéricos más jóvenes continúan sin vacunarse. En la capital hay un estimado de 35,770 jóvenes entre 12 a 19 años, y de estos faltan por inocularse 19,068.

Otros pueblos con números considerables de jóvenes sin ninguna dosis son Carolina (8,805), Ponce (7,451), Bayamón (6,976), Caguas (6,362), Mayagüez (5,129), Toa Alta (5,242) y, Toa Baja (4,855)Trujillo Alto (4,404).

¿Dónde están las personas mayores de 60 años sin ninguna dosis?

Los datos registrados por las autoridades salubristas indican que faltan 191,331 personas mayores de 60 años por vacunar. Es decir, que no se han aplicado ni una dosis.

El problema en este sector, en términos de densidad poblacional, se replica en pueblos como Cataño, Guánica, Añasco, Loíza, Cabo Rojo, Peñuelas, Naguabo, Luquillo, Vega Alta y Maricao.

En cuestión de números, San Juan se coloca como el municipio donde más personas mayores de 60 años no han acudido a vacunarse. En la capital hay 95,725 residentes de esta población demográfica, de los cuales 25,630 no se han vacunado. Mientras, en Carolina hay unos 10,711 ciudadanos, de un total de 42,537 que hay en este renglón, tampoco han sido inoculados. De otra parte, en La ciudad señorial de Ponce de yn total de 38,958 personas mayores de 60 años hay 9,323 que no han recibido dosis alguna de las vacunas disponibles para la ciudadanía.

¿Dónde están las personas mayores de 80 años sin ninguna dosis?

Los ancianos, los más vulnerables ante la crisis pandémica y el mayor número de víctimas mortales de la enfermedad del COVID, también confrontan rezagos en la vacunación.

El informe destaca que faltan 53,957 mayores de 80 años sin vacunar.

Cataño, Maricao, Guánica, Añasco, Peñuelas, Ceiba, Cabo Rojo, Loíza, Vega Alta y Salinas son los municipios que más dificultad confrontan para lograr una inmunización saludable en esta población demográfica.

En términos números San Juan se coloca como el pueblo con mayor cantidad de envejecientes sin inocular. En la capital hay 23,989 residentes mayores de 80 años, de los cuales 9,388 no han recibido dosis del fármaco preventivo.

Porciento que no se está poniendo la segunda dosis

El informe destaca también las poblaciones que no se están poniendo la segunda dosis (o los datos no han sido entrados al sistema de Salud) después de ocho semanas de la primera inyección.

Según la observación realizada por los expertos entre un 8% y un 10% de todos los grupos demográficos no acuden a ponerse la segunda dosis, lo que pone en riesgo la eficacia del producto.

Por ejemplo, en el grupo de 15 a 19 años el 9% ha mostrado rezagos en la segunda dosis. Mientras, entre los grupos de 20 a 49 años el porcentaje sube a un 10%. De otra parte, en los renglones de 50 a 80 años el porciento fluctúa entre un 8.6% y 9.8%.