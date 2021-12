Dos de los seis candidatos a la silla vacante en Guaynabo no pasaron el cedazo del Comité Evaluador de Candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo esta tarde el secretario general interino de la colectividad, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El comité sometió esta tarde sus recomendaciones al Directorio del PNP y dejó fuera a Samuel Almodóvar Lugo, subdirector de la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio y a la oncóloga radióloga, Marigdalia Ramírez Fort.

La oncóloga radióloga, Marigdalia Ramírez Fort buscaba la ser alcaldesa de Guaynabo, pero Comité Evaluador de Candidatos del PNP la dejó fuera. ( Suministrada )

Las candidaturas restantes de Dana Miró Medina, Edward O’Neill, Ricardo “Ricky” Aponte y Julio “Pipe” Abreu, fueron recomendadas al Directorio de la Palma, que tendrá la última palabra, mañana viernes al mediodía. Desde hoy los 40 miembros del organismo rector de la colectividad comenzaron a votar vía correo electrónico.

Rodríguez Aguiló dijo que el rechazo del comité a las candidaturas de Almodóvar Lugo y Ramírez Fort se relaciona con el reglamento del PNP.

“Hay unos señalamientos que impiden que se recomiende su certificación como candidatos bajo la insignia del PNP”, sostuvo el también representante a la Cámara.

Samuel Almodóvar Lugo, subdirector de la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio. ( Suministrada )

“Como dijimos anteriormente la recomendación al Directorio es que seamos más estrictos que en otras ocasiones para salvaguardar la institución, para que no siga sufriendo golpes por personas que aspiran bajo nuestra insignia. No es el caso de señalamientos de corrupción ni nada por el estilo a estas personas, pero si no cumplen, no cumplen. Dejo claro que no es que haya ningún señalamiento de corrupción”, sentenció vía telefónica Rodríguez Aguiló.