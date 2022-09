Desde su modesto taller de limonadas en Luquillo, Kevin Rosario Robles y su mejor amigo, Jesús Yadiel García Rivera, ambos con síndrome Down, recolectan agua, leche de larga duración y otros artículos de primera necesidad, para personas que sufrieron el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico.

Sensibles ante el dolor de muchos de sus conciudadanos que lo perdieron todo, y que aún no tienen los servicios esenciales de agua y luz, Kevin, de 27 años y Jesús Yadiel, de 24, enviarán este domingo sus primeros suministros al sector Ciénaga en Yauco, donde varias familias afectadas por los terremotos de 2020 todavía viven en módulos y con las inundaciones que dejó el temporal quedaron, prácticamente, incomunicadas.

Beira García y otros líderes comunitarios del sector Fortuna-Playa de Luquillo llevarán a la comunidad yaucana los artículos recolectados por los chicos, ya que ellos no podrán estar en esta primera entrega. Pero, Kevin y Jesús Yadiel se preparan con sus familias para llevar las próximas ayudas en una segunda entrega programada para el próximo lunes, 10 octubre en el sector La Playa de Guayanilla. Además de entregar ellos mismos los suministros quieren regalarle sus abrazos llenos de ternura y solidaridad a los residentes del sector guayanillense que perdieron sus pertenencias porque el mar y el río inundaron muchas de las humildes estructuras.

Los chicos recolectan agua, leche de larga duración y otros artículos de primera necesidad. ( Suministrada )

Dentro de las limitaciones de su condición, Kevin dijo a preguntas de Primera Hora que le gusta mucho ayudar a las demás personas. “Los amo”, verbalizó el joven, quien estuvo 21 años en el sistema público de enseñanza y con la ayuda de sus padres, tiene su negocito de limonadas en Fortuna-Playa, en Luquillo.

Incluso, Kevin, quiere llevarle sus limonadas a los damnificados del temporal. “A donde vayan, él también va a donar sus limonadas, improvisará su quiosquito allí ese día y les regalará sus limonadas para que la gente tenga su ratito de sosiego, de relajación, de ver que no están solos”, dijo la madre de Kevin, Sandra Robles Rivera, quien junto a la mamá de Jesús Yadiel, Waleska Rivera, son el motor de la gesta de desprendimiento de sus hijos.

Robles Rivera narró que poco después del ciclón prepararon un “flyer” con una foto de Jesús y Kevin anunciando la recolección de productos de primera necesidad para llevarlos al área sur. También dijo que Kevin solicitó la ayuda en sus cuentas en las redes sociales.

Detalló que enseguida comenzaron a recibir en el taller de limonadas cajas de agua, leche y jugos. También dijo que para la entrega de este domingo esperan por la llegada de linternas solares y de baterías que les enviaron familiares que residen en Estados Unidos.

“En estos días, Jesús ha estado en el taller para recibir las cosas y acomodarlas y también en la casa de la mamá de él”, sostuvo Robles Rivera.

Dijo que Kevin no trabaja, pero hace sus chavitos en el taller de limonadas. “Nosotros los padres lo que queremos es que nuestros hijos se superen, no importan sus limitaciones. Cuando Kevin, que es mi hijo mayor, salió de la escuela no tuvimos apoyo para ver qué alternativa le podríamos brindar. Anterior a eso, su hermano y él, vendían las limonadas en los veranos para llevarlos al cine o a los paseos de verano. Ahora es un negocio de él, que está registrado a nombre de mamá, pero es su negocio. Se llama Taller de Limonadas Kevin”, sostuvo. Robles Rivera es madre de otros dos hijos: Marimar de 24 años, y Michael, de 22 años.

Dijo que, para los terremotos, Kevin también pidió ayuda, la gente se la llevaba al taller y luego él, se la entregaba a los líderes comunitarios, quienes hacían las entregas en los pueblos del suroeste, afectados por los sismos.

“En los terremotos, él solito desde su taller invitó a su fanaticada y seguidores en las redes sociales, porque él tiene una página en Facebook y en Instagram”, expresó la madre.

“En Navidad, Kevin también reúne a los comerciantes de Luquillo y recoge juguetes para que los líderes comunitarios los entreguen a los niños y niñas más necesitados. Ahora, enseguida que pasó todo esto, le dije: ‘Kevin, tenemos que hacer algo’, porque a él le encanta ayudar, le encanta abrazar a la gente”, sostuvo.

“No había bien enviado el ‘flyer’ cuando la mamá de Jesús Yadiel me dice: ‘¿qué tú crees si hacemos esto?’ (que los dos se unieran en las ayudas) y le dije: ‘la idea me gusta, que ellos se unan para que pasen por ese proceso’, y nos dimos a la tarea de empezar a recolectar las cosas”, relató Robles Rivera, quien dijo que ellos residen en el barrio Las Tres T, en Río Grande, mientras que Jesús Yadiel y su familia, viven en Luquillo.

Expresó que Jesús Yadiel, cuando ve en la televisión los reportajes de las personas que lo perdieron todo durante el ciclón, “se desespera y le dice a su mamá en la forma en que ellos pueden expresarse: ‘ayuda, ayuda’ con una carita compungida”.

Los artículos serán llevados a comunidades en Yauco y Guayanilla. ( Suministrada )

“Queremos que ellos les lleven algo a las personas necesitadas, pero no solamente la ayuda como agua y leche, sino también que lleven amor. Un abrazo de esos dos chicos -y no diciéndolo nosotros las madres de ellos, sino, por la experiencia de otras personas-, de que es como un bálsamo para ellos. Yo digo que mi hijo tiene una conexión con Dios bien grande. Tengo una amiguita que cada vez que tiene un problema me dice: ‘Dile a Kevin que ore por mí’. Luego me dice: ‘dile a Kevin, gracias, porque Dios hizo la obra que estaba pidiendo’”, expresó Robles Rivera.

“Nuestras familias son bien comunitarias, dadas a ayudar. Regularmente siempre ayudamos ‘backstage’, pero vamos pa’ lante por ahí, con ellos”, afirmó.