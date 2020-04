El encargado del task force médico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien según el testimonio de una secretaria auxiliar del Departamento de Salud, fue quien ordenó la abortada compra millonaria de pruebas rápidas de COVID-19, comparecerá hoy a las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara en torno a ésta y otras transacciones irregulares en la agencia con motivo de la emergencia por el coronavirus.

El doctor Rodríguez confirmó verbalmente que comparecerá a la vista ejecutiva, mientras que el también miembro del task force, William Méndez, confirmó anoche por escrito a la Comisión que acudirá la vista legislativa. El tercer citado, el doctor Juan Salgado no había confirmado hasta esta mañana.

La vista, a puertas cerradas y transmitida por internet y cable, está pautada para las 10:00 de la mañana en el salón Severo Colberg Ramírez, del Sótano, del Capitolio.

La semana pasada, la ex secretaria de Administración de Salud, Adil Rosa, declaró bajo juramento que Rodríguez le ordenó que comprara un millón de pruebas rápidas a la compañía Apex, a un costo de $38 millones, a pesar de que había ofertas más baratas. Según Rosa, el encargado del task force le pidió que tramitara la cotización que le había sometido por email Juan Maldonado, de Apex, la madrugada del 26 de marzo.

De acuerdo con Rosa, el doctor Rodríguez le dijo que llamara al laboratorio Quest para que las primeras 500 pruebas fueran entregadas no en Salud, sino en las oficinas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por encima de las directrices de la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

Pero, el director del task force médico reclamó en una carta la pasada semana a los presidentes de las Cámaras legislativas que el grupo asesor no maneja compras y dijo que personal de Compras de Salud les presentó información de que la compañía Apex “tenía la capacidad de proveer un millón de pruebas (rapid kits) en 5 días”. Añadió que en esa etapa se estimaba que entre 640,000 a 1.3 millones de personas en Puerto Rico se infectarían con el coronavirus.

“Categóricamente el Task Force no maneja compras de ninguna índole, sino que es un cuerpo asesor que hace recomendaciones”, dijo el doctor Rodríguez y sostuvo que la entonces secretaria interina de Salud, Quiñones de Longo, estaba al tanto “de todos estos esfuerzos”. Sin embargo, el contrato se concretizó el 26 de marzo cuando Quiñones de Longo había renunciado al cargo.

Rodríguez, rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, también reclamó en su carta que el presidente de la Comisión de Salud, en un correo electrónico, el 31 de marzo, había hecho recomendaciones al Task Force sobre un suplidor de pruebas del COVID-19, avaladas por el FDA, (IgM & IgG “Corona Virus” Rapid Test).

Morales indicó que se trató de un correo electrónico enviado a la Comisión de Salud de la Cámara al que le dio “fast forward” al task force y al secretario de Salud, Lorenzo González, y que en ese momento (31 de marzo) ya la Comisión de Salud cameral había comenzado con la investigación.

El portavoz de la delegación popular, Rafael “Tatito” Hernández, pidió que se aclarara si se trataba de un conflicto de interés, pero después de llevarlo a votación, la comisión legislativa dio un voto de confianza a Morales.

La Comisión de Salud también requirió al grupo especializado de médicos las minutas de sus reuniones y se entregaron anotaciones a manuscritos de varios días de marzo, pero no del 26 de ese mes, cuando se otorgó el controvertible contrato a Apex.

Morales refutó también hoy al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos, a quien le requirió la entrega de una copia de la grabación de las cámaras de la entrada del centro de operaciones de la agencia (COE) en Caguas, correspondiente al miércoles, 25 de marzo de 2020, entre otra información. La comisión busca precisar quién llevó al COE unas 500 pruebas rápidas que se alegaba estaban perdidas.

“Hasta el día de hoy (ayer), la grabación completa no se ha recibido y ciertamente no se ha cumplido. El comisionado no está diciendo la verdad”, aseveró Morales en declaraciones escritas.

Por otro lado, circularon versiones extraoficiales ayer de que algunos de los integrantes del Task Force habían renunciado, pero fueron rechazadas.

“No renunciaron”, dijo en un mensaje escrito a Primera Hora el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos.