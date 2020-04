El encargado del task force médico, Segundo Rodríguez, negó hoy bajo juramento en la Legislatura haberle hecho un acercamiento al doctor Carlos Mellado López para que formara parte del equipo médico asesor durante la emergencia del COVID-19.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, confrontó a Rodríguez con el audio de una entrevista noticiosa a Mellado en la que el médico dice: “en un momento él (Rodríguez) me invita a ser parte del task force, pero de Fortaleza hay un poquito de resistencia”.

“Negativo, no le hice acercamientos… como él mismo dice, él estaba en contra y no quería ser parte del task force”, dijo RodrÍguez en las vistas investigativas sobre los contratos en el Departamento de Salud durante la pandemia.

¿Su amigo, el doctor Carlos Mellado, miente cuando dice que usted le hizo ese acercamiento?, le cuestionó Morales.

“No le puedo contestar”, respondió el cirujano y rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Pero, Mellado ripostó en un menaje en las redes sociales, que Rodríguez le había mentido bajo juramento a la comisión cameral.

“Con mucha tristeza pude escuchar faltarle a la verdad, a quien dice ser mi amigo, el Dr. Segundo Rodríguez”, escribió Mellado en su cuenta de Twitter.

“No es posible no recordar un evento tan importante. El Dr. Rodríguez sabe muy bien que me afirmó que la ayudante de la Gobernadora, Marisol Blasco, le informó que no podía ser parte del grupo porque era ‘enemigo del Estado’”, indicó.

“Nadie se podría olvidar de un evento como ese salvo tenga alguna condición médica grave que afecte sus recuerdos. Estoy seguro que el pueblo sabe quién miente y agradezco los muchos mensajes de apoyo”, expresó Mellado.