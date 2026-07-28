Miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) comenzaron a patrullar la zona conocida como el ‘Mar Negro’ en la bahía de Salinas para velar por el cumplimiento de la Orden Administrativa 2026-05 la cual prohibe el uso de motoras acuáticas (jetski) en dicha área, esto con el objetivo de proveer protección al hábitat del manatí antillano, especie en peligro de extinción.

Las personas que violen la Orden, que entró en vigor el 13 de julio, se exponen a multas administrativas de hasta $5,000.00 por incidente.

El anuncio lo hizo el comisionado, Nelson Cruz.

“Como parte de la política pública del gobierno, liderado por la gobernadora Jenniffer González de proteger las especies en peligro de extinción, en este caso, el manatí antillano, nuestro secretario, Waldemar Quiles, firmó la Orden Administrativa 2026-05 para prohibir el uso de jetski en la zona del Mar Negro en la bahia de Salinas. Por eso, la pasada semana se inició el patrullaje preventivo y constante en dicha región el cual continuará todas las semanas para asegurarnos su cumplimiento”, explicó Cruz mediante declaraciones escritas.

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Desde el pasado lunes, miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA adscritos a la Unidad Marítima de Salinas, realizan patrullaje preventivo en la antes mencionada zona.

La operación de motoras acuáticas en zonas sensitivas, como es el caso de un sector de la bahía de Jobos en Salinas, ha resultado en incidentes que impactan directamente la integridad y la vida de especies en peligro, como el manatí antillano, lo que obligó al DRNA a tomar medidas preventivas, de emergencia y correctivas para garantizar su protección conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Se estima que en Puerto Rico la población de manatíes antillanos ronda entre los 400 a 500.

En el 2025 se reportaron 26 manatíes muertos, la inmensa mayoría al ser golpeados por una embarcación (sobre 20). El Secretario ha sido agresivo en evitar esto y se ha rotulado zonas de manatíes, así como reforzado el patrullaje preventivo.

Este año se han reportado unos 8 incidentes de muerte de manatíes.

El promedio anual de muertes registradas, desde 2014, es de 26.