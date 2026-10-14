El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) autorizó este jueves al municipio de Loíza a crear una barrera en piedras para proteger un área de las parcelas Suárez de las marejadas de los muertos que ocurrirán a principios de noviembre.

El trabajo, que se llama “revestimiento de rocas”, se realizará en la calle 10, intersección con la calle 3.

“Se autoriza por el Departamento al peticionario a crear un revestimiento de rocas fuera de los bienes de dominio público marítimo terrestre”, dice la “Autorización de Acciones de Emergencia” aprobada, copia de la cual fue entregada a este diario por el líder comunitario, Alexis Correa.

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El activista explicó que la obra permitiría abrir una calle al uso de la comunidad, pero no los protegería del todo de las marejadas que se aproximan.

“Dejaría un área sin proteger. Simplemente, están protegiendo una esquina para que se abra una calle. Estarían dejando expuesto el resto de la comunidad”, denunció.

Aceptó que esta obra le causó sorpresa, ya que el Departamento encamina una propuesta para ubicar sacos de arena y ganarle terreno al mar.

“No entiendo por qué el DRNA había gastado un dinero de fondos CDBG (Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario) para hacer los ‘sand bags’ y ahora sale de la nada que autoriza las rocas”, comentó.

Indicó que estos trabajos que realizará el municipio son provisionales y no resolverán el problema de erosión costera que enfrentan desde hace varios años.

Alcaldesa pide aclaración

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, solicitó al DRNA que “corrija y aclare la autorización emitida hoy al Municipio para construir un revestimiento de rocas en Parcelas Suárez”, por parte del Municipio.

El documento cita la Ley 170 de 1988, que derogada hace ya ocho (8) años, siendo sustituida por la Ley 38-2017. También establece una vigencia de seis (6) meses, pero señala como fecha de vencimiento el 14 de marzo de 2027, que son cinco meses después de su emisión. Además, ubica la obra en el “mar Caribe”, cuando es el Océano Atlántico el que baña las cosas de Loíza. Además, requiere avisar “al Cuerpo de Vigilantes de Salinas y a Tortugueros del Sur”, pese a que el proyecto se realizará en la jurisdicción de Loíza.

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La alcaldesa Nazario Fuentes pidió aclarar otra aparente contradicción: una condición sitúa el revestimiento fuera de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, mientras la descripción de la obra indica que se colocará por debajo de la línea de marea alta.

“Aunque la decisión de la agencia permite avanzar con el proyecto municipal que hemos propuesto y explicado ampliamente, en el documento emitido por el DRNA contiene errores que debieron detectarse antes de firmarlo”.

Para la primera ejecutiva, “los loiceños llevan demasiado tiempo esperando una respuesta. Ahora se acerca la temporada de marejadas de noviembre que se conoce como la ‘marejada de los muertos’. Otra marejada fuerte podría poner en peligro la vida y la propiedad de los residentes de Parcelas Suárez. Ciertamente agradecemos haber recibido la autorización, pero da la impresión de que fue preparada a la prisa y firmada sin una revisión cuidadosa. Solicitamos al DRNA que corrija esos errores y aclare las condiciones por escrito de inmediato. La comunidad no puede afrontar otra temporada de marejadas mientras se pierde tiempo por fallas que pudieron evitarse”, finalizó Nazario Fuentes.