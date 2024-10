El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) canceló ayer, viernes, el contrato que sostenía con la empresa Tetrad Enterprises LLC para operar las bombas de control de inundaciones de zonas de San Juan, Guaynabo, Cataño, Salinas y Juana Díaz.

La determinación, de inmediato, causó el malestar de los alcaldes de Salina, Karilyn Bonilla; de San Juan, Miguel Romero; de Guaynabo, Héctor O’Neill Rosa, y de Cataño, Julio Vasallo, ya que supuestamente el DRNA no les comunicó la acción

Según el secretario Interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, la medida no afectaría a las zonas inundables. Sin embargo, el augurio de que las bombas funcionarían quedó desmentido por el alcalde de Guaynabo, quien ya reportó una inundación en el barrio Amelia sin que estas bombas funcionaran.

Poco antes, el secretario interino del DRNA alegó que “todas las casas de bombas están conectadas, en pleno funcionamiento y contamos con operadores suficientes en cada una de ellas. El DRNA y las compañías contratadas para esta operación están en control total de la situación, garantizando que los servicios esenciales no se vean interrumpidos, porque la seguridad de nuestras comunidades es prioridad”.

La cancelación del contrato ocurrió por un presunta incumplimiento de funciones de la empresa contratada. Así surge de la carta, copia de la cual se envió a Primera Hora.

“Durante los pasados meses, el DRNA cumplió con su responsabilidad de pago a Tetrad bajo los términos del Contrato de Arrendamiento. Más sin embargo, el incumplimiento de Tetrad con los términos del contrato suscrito constituye un riesgo para el erario y las reclamaciones de MWI ameitan que el DRNA detenga todo pago prospectivo hasta tanto un foro con jurisdicción determine el mérito de sus reclamaciones. En vista de lo anterior, a todas luces Tetrad ha incumplido con sus responsabilidades bajo los Contratos Gubcrnamentales, exhibiendo una actitud de dejadez y total despreocupación por los términos establecidos y por Ia seguridad de nuestra Isla. Dicha conducta ha puesto en riesgo la reputación del DRNA como entidad gubernamental. Además, su patron de incumplimiento constituye un riesgo para la ciudadanía en general, pues la falta de instalación de las bombas permanentes bajo el Contrato de Adquisición y la posible remoción de las bombas objeto del Contrato de Arrendamiento podrían conllevar un riesgo de inundaciones que afectaría la salud y la integridad de nuestros ciudadanos, establece la misiva con la que se canceló el contrato.

Específicamente, la empresa tenía dos contratos con el DRNA. Uno era para la adquisición y sustitución del sistema de bombas hidráulicas, y el otro para el arrendamiento, operación y mantenimiento de 44 bombas hidráulicas temporeras.

El secretario interino explicó que “en el caso del primer contrato de emergencia, Tetrad debía haber sustituido las bombas hidráulicas temporeras dentro de 20 semanas tras la aprobación de la orden de compra, pero han transcurrido más de dos años y ocho meses sin que se hayan entregado las bombas ni iniciado los trabajos. Esto ha afectado gravemente la capacidad operativa y ha requerido la intervención del DRNA para mitigar los riesgos de inundaciones”.

Mientras, dijo que, “en el segundo contrato, que implicaba la operación y mantenimiento de 44 bombas hidráulicas temporeras, Tetrad también falló en cumplir sus obligaciones, lo que ha llevado al DRNA a contratar a terceros para asegurar el mantenimiento y la continuidad de estos servicios vitales. Además, el dueño de estos equipos, MWI Pumps Corp, autorizó a la agencia para continuar su uso”.

Por este incumplimiento, informó que el DRNA han tomado medidas legales y han referido a la empresa a las autoridades federales.

“No toleraremos ningún incumplimiento que ponga en riesgo a nuestra población y actuaremos de manera contundente para asegurar la protección de nuestras comunidades”, expresó el titular.

Molestos los alcaldes

Ante esta acción, la alcaldesa de Salinas emitió un comunicado para fijar que le parece “insólito que ayer hayan cancelado ese contrato sin presentarle un plan de acción a la ciudadanía, y a los alcaldes para poder trabajar en conjunto. Esa cancelación, un viernes en la tarde, genera gran suspicacia”.

“Para nosotros en el municipio de Salinas es urgente la seguridad de estas comunidades que incluye entre otras, Las 80, La Playa y Playita de Salinas. Todo el mundo sabe que estamos plena temporada de huracanes, hasta el 30 de noviembre. Si se aplica la racionalidad, podremos atender las emergencias, garantizar vida y propiedad de nuestras comunidades. Por eso hago un llamado al gobernador (Pedro Pierluisi)”, sostuvo.

Mientras, el alcalde de San Juan también emitió unas declaraciones escritas para repudiar la acción del DRNA.

“Es inaceptable e insostenible que el DRNA haya prescindido del contrato de operaciones de bombas en plena temporada de huracanes, poniendo en peligro vida y propiedad de nuestra gente. Hemos actuado de buena fe y la comunicación no ha sido recíproca, esperamos una acción urgente. No podemos esperar ni un minuto más”, precisó.

Por su parte, O’Neill Rosa escribió en las redes sociales que “hoy nuevamente se inundaron algunas calles y residencias en Amelia a causa de las lluvias. La cancelación del contrato del mantenimiento de las bombas por Recursos Naturales afecta el drenaje. La cancelación se hizo sin tener un plan alterno para asegurar no se afecten los vecinos y sin la previa notificación al municipio. Exigimos a Recursos Naturales el mantenimiento y la operación de las dos estaciones de bombas ya. Es inaceptable, necesitamos una solución ahora”.

Entretanto, el alcalde de Cataño emitió unas declaraciones escritas en las que expuso que “la cancelación del contrato de Tetrad Enterprises para el manejo de bombas es una de alta preocupación para los residentes de Cataño. Nuestro pueblo depende de este servicio para la mitigación de inundaciones, no solo en época de huracanes. Es conocido que cualquier episodio fuerte de lluvia tiene el potencial de tener consecuencias graves en nuestras comunidades. Es insólito que nos hayamos enterado por terceros de la cancelación y no por una comunicación oficial del DRNA. Hoy, luego de hacerse pública la determinación, es que el secretario interino se comunicó con este servidor. Nuestro pueblo no puede tolerar esta dejadez o falta de comunicación del DRNA con el municipio para un servicio vital”.