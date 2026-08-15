El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ganó una subvención de $4,997,229.60 de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre para sembrar 200,000 árboles nativos alrededor de la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.

Según informó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, la iniciativa impulsada por la Fundación se llamó ‘America the Beautiful Challenge’.

Para competir por los fondos, el DRNA promovió el proyecto, titulado ‘Collaborative Efforts to Restore Forests and Expand Habitat Connectivity in Puerto Rico’. Con el mismo se busca desarrollar un proyecto de restauración ecológica a gran escala, dirigido a fortalecer la cobertura forestal y la conectividad de hábitats en Puerto Rico.

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La propuesta que impulsó Puerto Rico fue seleccionada mediante un proceso competitivo a nivel nacional entre iniciativas presentadas por estados y territorios de los Estados Unidos.

Con la asignación otorgada, se impulsará una obra que tendrá una duración de cuatro años. Será desarrollada por el DRNA en colaboración con la organización sin fines de lucro Protectores de Cuencas, Inc.

“Cónsono con la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, estamos buscando alternativas para mejorar nuestros bosques, por eso esta subvención representa una inversión significativa en la restauración y conservación de nuestros recursos naturales. Vamos a sembrar 200,000 árboles, restaurar cientos de acres y llevar estos esfuerzos directamente a nuestras comunidades, bosques, humedales y áreas urbanas. Es un proyecto de alcance para todo Puerto Rico que nos permitirá recuperar ecosistemas, conectar hábitats y crear espacios naturales más resilientes para beneficio de nuestra gente y de las futuras generaciones”, expresó Quiles en comunicado de prensa.

La iniciativa incluirá la siembra de especies forestales y costeras, mangles, árboles frutales y especies en peligro de extinción. Los árboles serán sembrados en terrenos públicos y privados, comunidades, áreas urbanas, humedales y bosques, con el propósito de aumentar la cobertura forestal, conectar hábitats fragmentados, mejorar espacios recreativos, proveer sombra, fortalecer la seguridad alimentaria y desarrollar paisajes más resilientes ante eventos climáticos extremos.

“Este esfuerzo va mucho más allá de sembrar árboles. Queremos asegurar su supervivencia, involucrar a las comunidades y establecer alianzas que permitan que las áreas restauradas continúen desarrollándose y generando beneficios ambientales a largo plazo”, añadió el secretario.

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Como parte del proyecto, se dará prioridad a comunidades históricamente desatendidas y se trabajará en coordinación con agencias gubernamentales, municipios, organizaciones sin fines de lucro, escuelas, comunidades organizadas y propietarios privados.

Además de la reforestación, la iniciativa contempla la firma de acuerdos de mantenimiento con al menos 100 participantes, programas de monitoreo científico para evaluar la supervivencia y el crecimiento de los árboles, remoción de especies invasoras, talleres educativos y actividades de participación comunitaria.

Entre las principales metas del proyecto se encuentran la propagación y siembra de 200,000 árboles nativos en todo Puerto Rico, la restauración de aproximadamente 600 acres mediante prácticas de reforestación, la remoción de especies invasoras en al menos 30 acres, el establecimiento de un programa de monitoreo para evaluar la supervivencia y crecimiento de los árboles sembrados y la realización de al menos 10 talleres educativos dirigidos a capacitar comunidades y organizaciones.

Quiles destacó que el proyecto forma parte de los esfuerzos del DRNA para continuar restaurando ecosistemas degradados tras el impacto de los huracanes Irma y María, aumentar la conectividad entre hábitats naturales y proteger especies de flora y fauna de importancia ecológica.