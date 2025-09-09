El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, anunció el comienzo de una campaña de concientización a través de las redes sociales sobre la importancia de la navegación segura en zonas donde habitan manatíes.

La primera parte de la campaña cibernética se centra en el uso de mensajes gráficos donde se detallan sus rutinas alimenticias, áreas de hábitat y patrones migratorios, entre otros. Además, se recalca la importancia de la navegación segura en dichas zonas.

“Para este Secretario, así como todos los miembros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la seguridad de nuestros manatíes es una prioridad. Desde que entramos en el departamento en enero, implementamos un agresivo programa de rotulación en zonas donde habitan estos mamíferos. También, nuestra Oficina de Navegación ha instalado boyas descriptivas para demarcar áreas de tránsito de manatíes con el objetivo de promover una navegación segura”, dijo el Secretario en expresiones escritas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan manatí muerto en Salinas

“Para apoyar el esfuerzo de nuestros vigilantes, hoy iniciamos una campaña a través de la redes sociales de la agencia para continuar llevando ese mensaje de si vas a navegar en zonas de manatíes, hazlo con mucho cuidado y siempre pendiente a estos mamíferos en todo momento. No queremos más inocentes por navegación poco responsable, eso tiene que cambiar”, destacó Quiles.

Entre otros datos se resalta que los manatíes son mamíferos herbívoros marinos que viven entre 50 o 60 años, que habitan en aguas poco profundas y que la navegación en zonas donde habitan los manatíes está reglamentada por la Ley de Navegación y Seguridad acuática de Puerto Rico.

En dichas zonas, la velocidad de las embarcaciones no debe exceder las cinco millas.

El manatí es un animal inofensivo, el cual disfruta de nadar en compañía de su grupo. Este es el único mamífero marino completamente herbívoro, característica que lo hace muy importante para ayudar a mantener el equilibrio y la productividad de su hábitat. Su alimento principal lo constituyen las yerbas marinas y plantas acuáticas que crecen en lugares poco profundos cercanos a la costa o en los ríos.