El comisionado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Nelson Cruz Santiago, confirmó que el manatí hallado muerto en horas de la mañana del martes en la Bahía de Salinas, fue impactado por la hélice de una embarcación.

El hallazgo se produjo cerca del muelle del restaurante Ladis Place. Según informó Santiago, en el lugar se hallaron dos manatíes, uno de ellos el que murió a consecuencia del impacto y un segundo de estos nobles mamíferos que al parecer, decidió quedarse acompañando a su amigo herido. Cruz explicó que según la necropsia realizada por la bióloga Nilda Jiménez, el manatí muerto era un macho adulto. “Es un macho adulto de unos 9.5 pies. El impacto le destrozó el riñón izquierdo, laceró el derecho y también el pulmón derecho”, confirmó el también subsecretario del DRNA.

Cruz Santiago explicó que a diario son varias las llamadas que los Vigilantes atienden para asistir a los ciudadanos que solicitan la remoción de culebras, mangostas u otros animales peligrosos y exóticos de sus comunidades, pero son estas situaciones que involucran especies protegidas y en peligro de extinción, las que más impactan al personal.

“A mi me rompieron el corazón y a él lo destrozaron por dentro. Hemorragias, riñón destrozado, fractura de huesos y columna dislocada. Por fuera solo un golpe El que se lo dio ni cuenta se dio. A veces las marcas son muy evidentes, hélices de botes, a veces no, motoras acuáticas o el casco de una embarcación a gran velocidad. No lo dejemos al azar, pensemos que siempre que estamos en el agua, ellos están también”, manifestó en sus redes sociales la bióloga Nilda Jiménez, quien compartió una dramática foto de la necropsia realizada al manatí muerto, en la que puede apreciarse el daño que el impacto de la embarcación, que abandonó el lugar, le causó al mamífero.

Según el portal del DRNA, los manatíes son una especien en peligro de extinción que habita en aguas poco profundas, donde encuentra su sustento, yerbas marinas y plantas acuáticas. La especie alcanza su madures entre los 5 a 9 años de edad y su periodo de gestación toma de 12 a 13 meses, tras lo que amamanta a sus crías por uno o dos años.

Desde el 1983 fue declarado como una especie en peligro e extinción. La principal amenaza que enfrentan estos nobles animales es la actividad humana, específicamente el impacto de embarcaciones marinas, además del desarrollo en la zona costera.

Aunque los manatíes pueden encontrarse a lo largo de toda la Isla, las poblaciones más extensas se encuentran en el sur y el este de la Isla, donde existen extensas praderas de yerbas marinas, como la Thallassia testudinum, su principal fuente de alimento.

Es precisamente en Salinas, en el área de la Bahía Estuarina de Jobos, donde se ha reportado el mayor avistamiento de manatíes en la Isla.