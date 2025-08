Tremendo susto el que pasaron los residentes de una casa cuando se toparon con una culebra en el baño de la vivienda.

Alegadamente el incidente ocurrió en Comerío.

El Comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz Santiago confirmó a Primera Hora que se trata de una pitón reticulada “bebé”. El también subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales añadió que aunque el Cuerpo de Vigilantes no recibió esta querella, “esto ocurre todos los días, especialmente en residencias rurales que tienen pozo séptico”.

Cruz Santiago explicó que es posible que el reptil haya entrado al sistema de drenaje a través de una tubería rota o un registro destapado y llegara hasta el baño buscando salir a la superficie. El funcionario exhortó a la ciudadanía a verificar las tuberías sanitarias de sus residencias y tomar las debidas precauciones para evitar que estos u otros animales, penetren a las viviendas.

En un video difundido por Telenoticias (Telemundo) puede verse al reptil en la pieza de baño, luchando por su vida. Las imágenes se volvieron virales casi de inmediato y por supuesto, los comentarios de los usuarios abarrotaron la publicación.

“Mi mayor terror resulta q siempre q voy al baño de madrugada tengo q prender una luz y mira tal inodoro por esa misma vaina me mueroooo llamen a @gongo_fishing_pr”, “Bendito no soy fanática de las culebras, pero me dio cosita verla así sufriendo, parece que le echaron Clorox o algo”, “Gente tapen el toilet y la lavadora bajenle la tapa”, son algunos de los comentarios de la publicación, que en menos de una hora ya había acumulado 7,393 likes.

De otra parte, Odalisse Luna de Proyecto Retic, un grupo de ciudadanos que se dedica a la captura de estos reptiles de forma voluntaria, coincidió con el subsecretario, pero también catalogó los visuales difundidos como un ejemplo de la forma incorrecta de sacrificar o disponer de un animal.

Cruz Santiago recordó al público que de toparse con alguna de estas especies u otros animales exóticos o peligrosos, pueden comunicarse al Cuerpo de Vigilantes, al 787-999-2200, extensiones 2911 ó 2912, las 24 horas del día.