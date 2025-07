Una familia del barrio Sabana de Bayamón vivió una traumática experiencia luego que una pitón reticulada atacara a su mascota, una perrita de 15 años y la matara en el patio de su casa la noche del miércoles.

El incidente, que fue captado en video, ocurrió minutos antes que la familia llegara a la vivienda y se topara con el reptil. En los visuales puede verse cuando la perrita sale al patio, divisa la serpiente y se acerca a ella e inmediatamente, la culebra la atrapa y enrosca su cuerpo sobre ella, con el fatal desenlace. “En este video se ve algo que duele compartir, una pitón reticulada ataca a un perrito. Es una imagen dura, pero muestra la realidad de lo que enfrentamos cada día y el riesgo cercano a residencias. Estas serpientes, que no son de aquí, ponen en riesgo a nuestras mascotas, animales nativos y comunidades”, lee la publicación que acompaña el video.

Odalisse Luna, del grupo Proyecto Retic, que se dedica a rastrear, cazar y remover estos y otros animales exóticos explicó que la dueña de la casa se llevó tremendo susto cuando se acercó al animal, pensando que era una bolsa de basura y se topó con la situación. “La culebra mató a la perrita pero no se la comió porque en eso ellos llegaron. Cuando llega el dueño, la ve (a la culebra), le dio parece que con un machete y la culebra se asustó y se metió en un tubo desagüe”, explicó Luna.

“Cuando llegamos allí, tres horas estuvimos para sacar esa serpiente, que no nos dimos cuenta de lo grane que era hasta que la sacamos”, añadió Luna, quien recalcó lo peligroso que pueden ser estos animales, por lo que exhortó al público a no intervenir con ellos, establecer una barrera entre el animal y las personas y buscar ayuda. “Son animales muy fuertes y mientras más grandes son, más fuertes y más grande es la boca, y muerden. El señor dice que él le tiró con un machete pero rebotó y nosotros revisamos la serpiente después que la cogimos y no tiene heridas ni nada”, dijo.

Luna relató que en el último mes han atendido un promedio de tres casos diarios, predominantemente en las áreas de Bayamón, Comerío, Naranjito y Guaynabo, donde hay un mayor avistamiento de estos peligrosos reptiles. La organización, que colabora con el Laboratorio de Conservación de Vida Silvestre, entidad que dispone de los reptiles capturados, lleva alrededor de cuatro años atendiendo estas situaciones de forma voluntaria en la zona cercana a ellos, ya que según dijo Luna, cada vez son más los casos que se registran en la proximidad de sus hogares, por lo que decidieron aportar su granito de arena ante la peligrosidad de estos animales que con mucha facilidad pueden acabar con la vida de un animal doméstico, un niño, o hasta un adulto que intente manipularlo.