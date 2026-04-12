Desde el 1 de febrero hasta el primero de abril de 2026, la Oficina del Comisionado de Navegación ha tramitado unas 5,994 renovaciones de los derechos de navegación para embarcaciones, mejor conocidos como ‘marbetes’, sumando un total de $367,670.00, informó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

“Parte de la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, se centra en agilizar los procesos en el DRNA, incluyendo el trámite de renovación de marbetes para embarcaciones, esencial para el uso de estas naves en los cuerpos de agua así permitidos para esos fines. En acorde, hemos implementado un plan de acción para evaluar, de forma rápida, las solicitudes de renovación de embarcaciones. Ese esfuerzo ha generado casi 6 mil (5,994) renovaciones en apenas dos meses”, comentó el Secretario en declaraciones escritas.

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La región de San Juan lideró los trámites con 2,383 renovaciones de marbetes para un total recaudado de $164,770.00. La misma es seguida por Mayagüez con 839 para $48,570.00, Humacao con 653 para $38,100.00, Arecibo registró 632 renovaciones para $30,195.00, Guayama tuvo 548 para $32,965.00, Aguadilla con 415 para un total de $22,030.00 y Ponce con para $22,725.0. Mientras que en Vieques se renovaron 70 marbetes ($3,865.00) y en Culebra la cantidad fue de 62 para la cantidad de $4,450.00.

“Quiero agradecer al equipo de trabajo de la Oficina del Comisionado de Navegación, incluyendo el comisionado, Luis Márques, por el gran trabajo que han realizando en agilizar los procesos internos y viabilizando esta impresionante cifra de renovaciones de marbetes para embarcaciones”, agregó Quiles.

“Hacemos un llamado a los propietarios de embarcaciones a suscribirse a los parámetros establecidos en la Ley 430-2000, mejor conocida como la ‘Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico’, incluyendo la renovación de marbetes, así como toda regulación para la seguridad de los bañistas y los manatíes cuando naveguen por esas zonas”, culminó diciendo el Secretario.

De surgir alguna duda sobre este asunto, se exhorta a la ciudadanía a llamar al número de teléfono 787-999-2200, extensión 2911, el cual opera las 24 horas, los 7 días de la semana.