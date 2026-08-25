El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ocupó esta semana un mono rhesus de unos tres meses de nacido que un residente de San Juan mantenían como mascota, confirmó el teniente Ángel Atienza, director del Centro de Detención de Especiés Exóticas en Arecibo.

Expuso que esta es la sexta ocupación de un mono que se realiza en la zona de San Juan en este año.

La ocupación más reciente la realizó el vigilante Richard Maldonado.

“Son bebés. La gente lo que hace es elimina su mamá y coge los bebés de una población pequeña que hay en Sabana Seca, (en Toa Baja) o en el oeste del país. Cogen a los bebés para venderlos y usarlos por ahí para tirarse fotos. Eso es ilegal”, precisó Atienza.

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Más allá de las consecuencias legales y las multas que pueda enfrentar la persona que posee uno de estos monos, el teniente alertó de los peligros que corren las personas en posesión de uno de estos animales. Dijo que portan una enfermedad mortal, la cual identificó como herpes B.

“Pueden portar enfermedades. Por eso se le aconseja a la gente que no los tenga de mascota”, afirmó Atienza, al asegurar que la posesión de estos monos está prohibida por leyes estatales y federales.

Las multas por posesión de estos monos pueden variar. El funcionario dijo que, por lo regular, son de $1,000 a $2,000.

“Si tienes un animal y lo entregas voluntariamente no se multa”, expuso.

El mayor llamado del funcionario fue a denunciar la posesión de estos monos al DRNA. Pueden comunicarse al 787-999-2200, extensión 2911.

“La gente que vea exhibiendo estos animales por ahí, no auspicie este negocio, no lo coja, no los bese, estos monos pueden causar enfermedades que pueden ser letales”, puntualizó Atienza.