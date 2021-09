La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, reconoció este viernes que no fue el 20 de agosto, el mismo día en que se publicó en la prensa que la agencia mantenía a un grupo de empleados transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin labores asignadas, que solicitó a la Administración de Servicios Generales (ASG) los equipos de seguridad que estos requerían para poder ejercer sus funciones.

Sin embargo, señaló que el retraso se debió a que esperaban la asignación de fondos federales para poder pagar por este equipo de seguridad.

En declaraciones escritas remitidas a Primera Hora como reacción a lo expresado por la directora de ASG, Karla Mercado Rivera, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Vélez sostuvo que “el proceso de adquisición de equipos y materiales en el gobierno está regulado y es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cualquier compra. El proceso de cotización se inició el pasado 23 de julio luego de recibir, el 21 de julio, la primera parte de los fondos de ARPA asignados al DTOP y se enviaron, a ASG, las primeras órdenes de compra el 20 de agosto, tras completar el proceso requerido”.

“Aún estamos cotizando para equipos especializados. Para agilizar las compras de varios equipos de protección de los empleados se están trabajando en acuerdo colaborativo con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con consentimiento de ASG. Nuestro interés primordial es poder suplir los equipos necesarios para todo el personal del Directoria de Obras Públicas (DOP)”, añadió.

Durante la vista pública fue que trascendió el retraso del DTOP de solicitar estos equipos para empleados transferidos desde la AEE el 1 de junio, cuando se concretó el cambio de la administración de la distribución y transmisión de energía a Luma Energy.

Según informó la administradora a ASG, siete de las solicitudes de compra realizadas por DTOP no prosperaron por falta de documentos, incluida una aprobación por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Una de ellas, sin embargo, no prosperó porque los “jackets” y polos requeridos por la agencia ya no estaban disponibles.

Tras la revelación de estos datos, Vélez destacó que “es imperativo aclarar que este dinero (para pagar la compra de equipo) proviene de fondos federales, específicamente fondos ARPA y esos fondos ya estaban aprobados para DTOP. Entendemos que ASG quiera proteger la integridad de los procesos y mantener un riguroso control, sin embargo, nuestro compromiso es agilizar responsablemente los procesos de adquisición, en este caso, de equipo esencial para que los empleados tengan los recursos para que realicen ciertas labores. Sin embargo, en DTOP estamos comprometidos y trabajando para atender todas las necesidades de nuestros empleados y brindaremos los equipos necesarios para las labores que se requiera, por lo que proveeremos toda la información que se nos requiera para lograrlo”.