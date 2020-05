El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Aponte, dio a conocer hoy una iniciativa dentro de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), dirigida a atender a ciudadanos que necesiten realizar una transacción de emergencia durante el cierre de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO).

Bajo el nombre de Trámite Especial DISCO, la iniciativa permitirá que el personal de CESCO, a quienes se les ha provisto del entrenamiento, los accesos y el equipo necesario, reciban las peticiones especiales o de emergencia de los ciudadanos, y canalicen los trámites de forma ágil, pero sobre todo segura.

Según explicó Contreras Aponte, “durante esta emergencia generada por la pandemia del COVID-19, los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) han permanecido cerrados, teniendo en cuenta que son lugares donde acuden muchas personas regularmente y pueden convertirse en focos de propagación del virus. Hemos estado trabajando en un plan de reapertura que incluye infraestructura de protección y distanciamiento social, la creación de protocolos sumamente estrictos para proteger, no solo a los visitantes, sino también a nuestros empleados, y un sistema que sea más ágil que nunca antes para atender a la ciudadanía.”

“Hemos tomado iniciativas como extender la vigencia de licencias, permisos y marbetes que vencieron o están por vencerse desde marzo para acá, lo que permite a los ciudadanos conducir de manera legal durante este período. Sin embargo, sabemos que hay ciudadanos que tienen que salir de Puerto Rico por razones de emergencia, para recibir servicios médicos, o para completar trámites relacionados con la exportación de vehículos, entre otros, que necesitan que sus licencias e identificaciones estén vigentes ya. Para estos casos particulares, hemos creado Trámite Especial DISCO,” añadió.

A través de Trámite Especial DISCO se atenderán casos especiales o de emergencia que requieran la renovación o duplicado de identificaciones, licencias y rótulos removibles, para las siguientes gestiones:

Viaje fuera de Puerto Rico por razones de emergencia, militares, cuido de familiar o situación de salud (como un tratamiento médico o trasplante). Situaciones particulares de trabajo. Identificación de encamados para procesos relacionados con la obtención de medicamentos, vivienda o algún servicio esencial del gobierno. Duplicado de tablillas. Duplicado de marbetes. Registros de vehículos en el muelle. Gestiones para exportar vehículos.

Los ciudadanos que requieran los servicios de Trámite Especial DISCO deberán escribir un correo electrónico a [email protected] el cual debe contener como tema o “subject” el pueblo de residencia del ciudadano.

En el cuerpo del mensaje debe explicar la transacción solicitada, como, por ejemplo, renovar licencia para viaje de emergencia. Es importante someter la evidencia que certifique la situación de emergencia o urgencia específica.

Cada solicitud será atendida por el personal autorizado del CESCO de su jurisdicción, que canalizará la petición y ayudará al ciudadano hasta completar el proceso.

“Sabemos que hay muchas personas que tienen situaciones de emergencia o urgencia que requieren de estos servicios, y que no pueden esperar a que se reabran los CESCO para que sus necesidades sean atendidas. Ante esta realidad, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, nos solicitó que buscáramos una alternativa que fuera no solo viable sino ágil, resultando hoy en Trámite Especial DISCO,” sostuvo el secretario de DTOP, al tiempo que reiteró que el programa es exclusivo para casos especiales de emergencia, y que presenten evidencia de su situación particular.

Finalmente, Contreras Aponte recordó que se extendió hasta el 31 de agosto, la vigencia de las siguientes licencias y permisos, con fechas de vencimiento de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020. Estas son:

1. Licencias de conducir, en todas sus categorías.

2. Licencias de gestor y/o gestoría, incluyendo las certificaciones de sus agentes autorizados.

3. Licencias o permisos para operar escuelas de conductores.

4. Identificaciones oficiales emitidas por el DTOP.

5. Permisos de estacionamiento para personas con impedimentos.

6. Permisos para tintes en los cristales de los vehículos.

La vigencia de los marbetes vencidos en marzo, abril, mayo y junio se mantiene hasta el 30 de junio.